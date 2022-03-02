白河木棉花道進入花季 連續3個週末熱鬧迎客

頗受遊客歡迎的台南市白河區林初埤木棉花道進入開花期，區公所舉辦的白河木棉花季活動預定5日開幕，連續3個週末假日安排導覽及多項表演，帶領遊客體驗在地風情。

白河區公所主辦的2022木棉花季系列活動預計於5日至20日登場，安排攝影比賽、定點導覽解說、贈苗活動等，目前木棉花道的木棉樹已逐漸開花，區公所呼籲在花期造訪木棉花道的遊客，盡量以自然方式賞花，不要造成當地農民的困擾。

白河區公所提供資料指出，木棉花季開幕當天將安排白河在地仙草國小帶來太鼓開場表演及由蚊子夢曼陀林三重奏樂團音樂演出，花季期間每逢週末假日，上午9時至下午5時於木涼亭處，由白河在地居民擔任解說員為遊客導覽。

白河區公所表示，假日期間還安排花季音樂會藝文演出、街頭藝人表演，為花季增添多元風貌，歡迎遊客到白河體驗在地風情。