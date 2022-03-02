嘉義青年義賣手染烏克蘭國旗 民眾搶購一空

中央社 / 嘉義縣2日電

嘉義縣朴子市好書室與社團法人關愛故鄉公共服務協會，近日號召在地年輕人手染烏克蘭國旗在網路義賣捐贈烏國，表達反對入侵、反對暴力的訴求，首批20面成品，一推出就搶購一空。

朴子好書室共同發起人蕭英偉今天告訴中央社記者，反對入侵，反對暴力加諸在他人身上，所以號召一群年輕人製作手染烏克蘭國旗，向烏克蘭人民致敬，也以此銷售款項捐贈烏克蘭，盡綿薄之力。

蕭英偉說，首批20面烏克蘭國旗上網義賣，每面新台幣500元，一下子就賣光光，目前還在找材料做第二批。蕭英偉指出，烏克蘭國旗，藍色代表天空與海洋，象徵自由與主權；黃色代表麥田，象徵烏克蘭悠久的農業歷史。兩種顏色分別使用木藍與梔子染色。

蕭英偉說，烏克蘭不畏強權，反抗到底的精神令人尊敬，「烏克蘭加油、加油」。

烏克蘭 國旗 義賣

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朴子熱血青年挺烏克蘭 網路義賣手染烏克蘭國旗捐烏國

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