影／台南捐血就能免費看百老匯音樂名劇《貓》

堪稱是台灣最受歡迎的百老匯音樂劇之一《貓》，即將第4度到台南演出，受到疫情影響、經過近兩年的沉寂，劇團人員對於演出相當興奮，而這次到台南也搭配特別的「捐血送你看《貓》」活動，只要在3/8及3/9兩天到台南小東捐血室完成捐血，即可獲得一張入場券，每日限定50張。

從開演至今已經超過40年、膾炙人口的音樂劇《貓》，已經六度來台，同時也是繼2007、2010、2018年第4次來到台南的百老匯音樂劇《貓》，將於3月10至13日在台南文化中心連演6場，劇中2位要角：飾演Grizabella(葛麗茲貝拉)的喬安娜．安皮爾(Joanna Ampil)，以及飾演Rum Tum Tugger(若騰塔格)的威爾．理察森(Will Richardson)今天參加演出記者會，談到他們參與這部名劇的心情。

這次在美食之都台南演出，第一次來台灣、熱愛美食的女主角喬安娜已經打聽好台南的經典小吃，點名一定要喝到牛肉湯！飾演「搖滾貓」的威爾也說，台南真的是座非常有特色的城市，能夠在這充滿歷史痕跡的城市演出真的很興奮。

記者會中台南市副市長趙卿惠及文化局長葉澤三，特別準備台南古蹟限定的成功洋芋片、媽祖賜芙等伴手禮，預祝《貓》劇演出順利成功、團員們吃了一定會幸福，演員也回贈小禮物。

此外，主辦單位寬宏藝術更透過臺南市政府與台南捐血中心合作，鼓勵民眾捐血做愛心，還可以觀賞國際藝文饗宴。只要在3/8及3/9兩天到小東捐血室(上午8點到下午5點，地址：台南市北區小東路423巷1-2號)完成捐血，即可獲得一張百老匯音樂劇《貓》的票券，每日限定50張，贈送的場次為3/10(四)50張、3/11(五)50張，歡迎民眾捲起衣袖，捐血做愛心。