復刻時代感 虎尾建國眷村改頭換面10月亮相

雲林縣虎尾建國眷村聚落建築群是國內罕見的農村型眷村，具獨有軍眷文化地景，近年地方積極推動文化保存，縣府也投入經費改善建設，傳承眷村記憶，今年首要推動建國一村3項修繕工程，今天在縣長張麗善等人執鏟動土下開工，預計10月完工啟用，復刻跨時代風貌。

張麗善今天與虎尾鎮長丁學忠主持聯合動土典禮；張麗善說，建國一村忠棟、孝棟及活動中心等整修工程由縣府城鄉發展處以建國眷村歷史人文脈絡，建構城市綠色基盤為概念，重新詮釋新時代後眷村記憶，未來可吸引家庭、親子等各類型遊客，共遊探訪農村型眷村其中奧秘。

城鄉發展處長林長造說，工程基地約4.98公頃，中央補助6000萬、縣府自籌1100萬施作，包括要清疏眷舍周邊環境、整頓戰備遺構、既有植栽調查及自然修剪、優化改善排水系統和街區道路環境等。

林長造指出，空間除規畫開放互動場域，也將栽種8萬株灌木、喬木，增設40席汽車停車格與步道系統，並建構完整遊逛動線，讓遊客能與建築對話，另也新增照明系統及共融遊戲空間、景觀等硬體設施，呈現日夜不同景象。