台南古都馬專業配速員協力創紀錄 交通管制看這裡

停賽1年的台南古都國際半程馬拉松將於3月6日市府永華市政中心西側廣場開跑，約有1萬6000人與賽，曾於2019及2020年分別奪下半馬組第1名及第2名的吳睿恩也參賽。當天專業配速員擔任領跑，協助想突破個人成績的跑友創下最佳紀錄。

台南市教育局今天舉行賽前記者會，戴謙代市長感謝台灣港務公司、台南市體育總會，及各大贊助廠商、志工團隊的協助，才能夠成就這場城市半程馬拉松。他表示，古都馬拉松是台南具指標性的城市馬拉松，去年受疫情影響延期，今年在國內各界的努力之下疫情趨緩，市府將會以最嚴密的防疫措施，讓跑友跑得健康又開心。他也請跑友享受在地店家推出的優惠住宿服務，來參賽也順道旅遊

去年全國運動會代表台南於馬拉松賽搶下金牌的吳睿恩是這次半馬組受到矚目的選手之一，他曾於2019及2020年分別奪下半馬組第1名及第2名的佳績。目前需要顧工作、課業及訓練的睿恩特別公開自己的訓練方式，建議跑友在訓練計畫及休息間取得平衡，在沒有運動傷害的前提下逐步進步。

教育局長鄭新輝表示，為落實防疫工作，要求選手須上傳施打至少一劑疫苗滿14日的接種證明並繳交健康聲明書，並於會場規畫相關防疫措施，活動起跑時將加大選手起跑間距、取消起跑前團體暖身，改由選手自行暖身，起跑後於維持安全社交距離時可脫下口罩，進入終點後需隨即佩戴口罩。

育處表示，這次古都半程馬拉松與Garmin合作規畫6周訓練課程，賽事當天專業配速員擔任領跑，協助想突破個人成績的跑友創下最佳紀錄。今年也規畫在17.5km公里處，設有種類超過30道美食的補給大道，有府城滷味、烤香腸、烤全雞、蜂蜜豬腳、安平蝦餅、仙草冰等豐富特色美食，千萬不要錯過。

交通管制區域涵蓋中西區、南區及安平區，管制路段包含南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路二段、中華西路二段、府前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、建平路、平通路、文平路、國平路、永華路等路段。管制方式採分段管制，起跑時間較往年提前半小時，盡可能減少民眾交通受影響時間，各管制路口均有架設管制時間路牌，請市民當日依管制人員引導行車。往安平老街及四草方向建議改道安平路、安北路。詳細管制資訊請至臺南市體育處官網查詢，http://www.sports.tn.edu.tw/html/main。