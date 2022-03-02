台南古都國際半程馬拉松6日開跑 1.6萬人參賽

中央社 / 台南2日電

台南市政府今天宣布，2022台南古都國際半程馬拉松，6日清晨5時30分將在台南市永華市政中心西側廣場鳴槍開跑，預定參賽人數約1萬6000人。

台南市政府今天發布新聞稿指出，2022台南古都國際半程馬拉松6日開跑，當天賽事交通管制區域，涵蓋中西區、南區及安平區，管制路段包括南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路2段、中華西路2段、府前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、建平路、平通路、文平路、國平路、永華路等。

賽事交管採分段管制，起跑時間也較往年提前半小時，減少民眾交通受影響時間，各管制路口架設管制時間路牌，由管制人員引導行車，往安平老街及四草方向建議改道安平路、安北路。

往年頗受跑友熱烈迴響的「賽道美食」，今年也規劃在17.5km公里處，設有種類超過30道的「美食補給大道」，包括府城滷味、烤香腸、烤全雞、蜂蜜豬腳、安平蝦餅、仙草冰等。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，參賽選手都要施打至少1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗滿14天，且提供接種證明及健康聲明書。賽事當天會場採封閉式管制出入口，實施實聯制，所有進入會場人員須戴口罩。活動起跑時將加大選手起跑間距、取消起跑前團體暖身，改由選手自行暖身，起跑後在維持安全社交距離時可脫下口罩，進入終點後再戴口罩。

台南 口罩 馬拉松

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