動保人員上山下海救援流浪犬貓 嘉義擴大編制公開徵人

嘉義縣家畜疾病防治所動物保護管制隊人員，上山下海精準捕抓流浪犬貓，辦理收容認養，工作風險高，練就飛簷走壁本事，解決流浪犬衍生公共安全問題。嘉縣動保管制收容業務獲全國特優，將再公開徵人擴大處理能量，讓流浪犬貓獲得最妥適的安置，即日起報名至10日止。

各縣市陸續傳出流浪犬隻流竄或追咬路人、造成交通意外傷亡事件，為從源頭控管流浪犬隻，縣府設精準捕捉專線，配合鄉鎮公所強化捕抓能量，縣轄山海幅員遼闊，流浪犬流蕩，成群結黨，警覺性高，一有生人接近就會快速離開，捕捉難度很高。

動保隊員頂著烈日捕抓流浪狗，依地形迂迴追捕，有如電影巷戰情節，在視線所及的地方埋伏，待最佳時機發射麻醉槍，還要考慮風勢風向精準發射。

動保隊員龔佑珈身高183公分，常鑽涵洞、貨櫃下捕抓浪犬，他說，浪犬中槍後鑽進水溝或掉進魚塭，藥效發作，須第一時間迅速處理，以免危害生命害。隊員官奇佑表示，沒有任何動物願意成為浪犬貓，這是人的問題，如果飼主不棄養，就不會有浪犬貓的問題。