木棉花初綻 白河林初埤木棉花季周六登場

進入3月天，南台灣春寒料峭，著名的台南白河林初埤木棉花已初綻，目前花越開近3成，今年白河木棉花季，將於本周六登場，屆時將吸引大批遊客湧入白河小鎮賞木棉花。

白河林初埤木棉花道曾入選世界十大最美花道，每年白河木棉花季都吸引30萬人次春遊火紅的木棉道，近年也成火紅賞木棉花好去處。

林初埤木棉花道主要位於南90線及附近路段沿路，沿著南90線前進，可以看見林初埤的指引牌，轉入其中的田間道路探訪春季的木棉花道。

當地木棉花開季節為每年3月至4月，花期約停留兩個禮拜，木棉樹在這個季節，先開花，之後才長出嫩葉，冬季的木棉樹呈現枯枝的樣貌，隨著春天的腳步，出現一顆一顆的花苞，目前木棉花已逐漸開花，約近3成，隨著氣溫回升，也會加快綻放，今年白河木棉花季安排本月5日至20日登場。