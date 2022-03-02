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木棉花初綻 白河林初埤木棉花季周六登場
進入3月天，南台灣春寒料峭，著名的台南白河林初埤木棉花已初綻，目前花越開近3成，今年白河木棉花季，將於本周六登場，屆時將吸引大批遊客湧入白河小鎮賞木棉花。
白河林初埤木棉花道曾入選世界十大最美花道，每年白河木棉花季都吸引30萬人次春遊火紅的木棉道，近年也成火紅賞木棉花好去處。
林初埤木棉花道主要位於南90線及附近路段沿路，沿著南90線前進，可以看見林初埤的指引牌，轉入其中的田間道路探訪春季的木棉花道。
當地木棉花開季節為每年3月至4月，花期約停留兩個禮拜，木棉樹在這個季節，先開花，之後才長出嫩葉，冬季的木棉樹呈現枯枝的樣貌，隨著春天的腳步，出現一顆一顆的花苞，目前木棉花已逐漸開花，約近3成，隨著氣溫回升，也會加快綻放，今年白河木棉花季安排本月5日至20日登場。
白河區公所說，開幕當天將安排白河在地仙草國小帶來精彩太鼓開場表演及由蚊子夢曼陀林三重奏樂團音樂演出，公所於每周末也規畫一系列活動供民眾體驗同樂，包括街頭藝人、攝影比賽、定點導覽等，並配合綠化政策辦理贈樹苗活動(限量發送)，歡迎民眾來體驗每年在地木棉風情。
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