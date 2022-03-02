教宗方濟各宣布今聖灰禮儀日為和平守齋日 祈禱和平

俄羅斯入侵烏克蘭，戰況慘烈，天主教宗方濟各對烏克蘭局勢感到痛心，宣布今天聖灰禮儀日，舉行「為和平守齋日」；嘉義教區聖若望主教座堂神父郭正利上午主禮聖灰禮儀彌撒，在教友頭上施放聖灰，禮儀結束，帶教友誦念為烏國和平祈禱文。

郭正利說，教宗邀請普世教會全體神職人員、教友、眾人，今天聖灰禮儀日為烏克蘭和平祈禱、守齋；聖灰禮儀由神父在教友頭上灑灰，象徵補贖與憂愁，人生命脆弱與短暫，聖灰禮儀是四旬期開始，在復活節前40天的周三舉行。

教宗說，「我願意籲請那些負有政治責任的人，在天主面前認真省察良心，祂是和平而非戰爭的天主，是眾人而非僅僅是某些人的父親，祂願意我們成為弟兄而非敵人。我懇請各有關方面避免採取任何給民眾帶來更多痛苦、動搖國家間共存穩定和使國際法失去信譽的行動。