蓬佩奧將訪台 黃偉哲送台南果乾歡迎

中央社 / 台南2日電

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天晚間將抵台進行4天訪問，台南市長黃偉哲已準備1箱台南鳳梨乾和芒果乾，請外交部轉贈，希望蓬佩奧品嘗台南的甜蜜滋味。

台南市政府今天發布新聞稿指出，蓬佩奧在美國國務卿任內通過許多對台美關係穩健發展深具意義的重要政策和法案，卸任後依然持續為台灣發聲，力挺台灣及自由民主；蓬佩奧訪台新聞曝光後，市府接到市民連繫希望送禮的訊息，因此才由市長代表贈禮歡迎。

黃偉哲表示，台南果乾和蓬佩奧大有淵源，蓬佩奧去年4月曾在推特上傳1張他邊玩西洋棋邊享用台南鳳梨乾的相片，掀起吃台南鳳梨乾、挺自由民主的熱潮；此次蓬佩奧來台，市府再準備同款果乾送給他。

市府表示，蓬佩奧是美國重量級政治人物，2018年4月至2021年1月間擔任美國國務卿，也曾任中央情報局長及聯邦眾議員等要職，長年挺台、友台；此次蓬佩奧來訪，可充分展現台美緊密友好關係。

台南 美國 鳳梨

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