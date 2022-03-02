聽新聞
test
0:00 / 0:00

福島5縣食品開放 嘉縣擴大稽查日本食品強化管制措施

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
日本福島5縣食品開放，嘉義縣衛生局稽查人員到超市賣場，稽查日本食品，強化5項管制措施。圖／嘉縣府提供
日本福島5縣食品開放，嘉義縣衛生局稽查人員到超市賣場，稽查日本食品，強化5項管制措施。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府因應中央開放日本福島5縣食品，強化五項管制措施，對日本輸入食品加強後市場查驗、檢視產地標示及輻射檢驗證明，提供檢舉專線：05-3620613，建立雙向把關機制，衛生局昨天擴大聯合稽查全縣日本食品，目前已稽查30家超市賣場等，共計102件，檢查結果都合格。

衛生局說，加強監控五項管制措施：加強產地標示稽查：包括福島、茨城、櫪木、千葉及群馬縣，原產地標示至「都道府縣」，並辦理市售端日本食品（包括餐飲業）擴大稽查專案。

縣長翁章梁說，中央針對日本食品進口採三原則、三配套，除了邊境要求檢具雙證，逐批檢驗外，衛生局採五項管制措施，加強把關日本進口食品原產地標示及抽驗，未來會持續追蹤稽查相關業者，守護食品安全。

衛生局長趙紋華提供民眾選購日本食品3撇步：食品產地標示到「都道府縣」，例如「? 地: 日本東京都」或「? 地: 日本福島縣」。檢視「製造所固有記號」：其代表製造廠所在地，民眾可利用「日本消費者廳網頁」以製造所代號查詢最新製造廠商名稱及地址。至嘉縣縣衛生局網頁-食藥(品)安全報你知-「日本食品專區」了解日本輸入食品更多資訊。

日本福島5縣食品開放，嘉義縣衛生局稽查人員到超市賣場，稽查日本食品，強化5項管制措施。圖／嘉縣府提供
日本福島5縣食品開放，嘉義縣衛生局稽查人員到超市賣場，稽查日本食品，強化5項管制措施。圖／嘉縣府提供

日本 衛生局 福島

延伸閱讀

好想出國解封有望？一圖看各國鬆綁邊境 日本打滿3劑持台灣小黃卡免居隔

嘉縣沒入非法繁殖場14隻黃金獵犬逾千人搶領養 明抽籤

嘉縣鄉代主席遭控買茶葉等詐133萬 起訴獲120萬交保

日本東京新增確診近1.2萬例 累計逾100萬例

相關新聞

台南中正路更名「湯德章大道」？ 藍批：製造市民困擾

民進黨議員參選人建議將台南市中正路東側更名為湯德章紀念大道，以落實轉型正義。國民黨市議員蔡育輝及參選人姚正玉均指出，民進...

南漂到台南 招商投資逾1.8兆元 成長率六都第二

據財政部公布2021年各縣市營利事業銷售額統計，註冊在台南市的營利事業總計達15.5萬家，整體銷售總為2.7兆元，較前年...

「捐熱血 郵愛心」 嘉義郵局挽袖解血荒

受到疫情影響，捐血人數大幅銳減，對血庫存量造成衝擊，嘉義郵局協助紓解國內血荒，今天在嘉義市垂楊捐血室舉辦「郵情長存 郵愛...

影／台南捐血就能免費看百老匯音樂名劇《貓》

堪稱是台灣最受歡迎的百老匯音樂劇之一《貓》，即將第4度到台南演出，受到疫情影響、經過近兩年的沉寂，劇團人員對於演出相當興...

率全國之先推動 台南今起在網站公布重大酒駕事件資訊

因酒駕行為對市民的交通安全具有高度的威脅風險，往往造成無法彌補的傷害，台南市政府率先全國推動「台南市重大酒駕事件資訊公開...

復刻時代感 虎尾建國眷村改頭換面10月亮相

雲林縣虎尾建國眷村聚落建築群是國內罕見的農村型眷村，具獨有軍眷文化地景，近年地方積極推動文化保存，縣府也投入經費改善建設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。