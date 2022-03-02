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福島5縣食品開放 嘉縣擴大稽查日本食品強化管制措施
嘉義縣政府因應中央開放日本福島5縣食品，強化五項管制措施，對日本輸入食品加強後市場查驗、檢視產地標示及輻射檢驗證明，提供檢舉專線：05-3620613，建立雙向把關機制，衛生局昨天擴大聯合稽查全縣日本食品，目前已稽查30家超市賣場等，共計102件，檢查結果都合格。
衛生局說，加強監控五項管制措施：加強產地標示稽查：包括福島、茨城、櫪木、千葉及群馬縣，原產地標示至「都道府縣」，並辦理市售端日本食品（包括餐飲業）擴大稽查專案。
縣長翁章梁說，中央針對日本食品進口採三原則、三配套，除了邊境要求檢具雙證，逐批檢驗外，衛生局採五項管制措施，加強把關日本進口食品原產地標示及抽驗，未來會持續追蹤稽查相關業者，守護食品安全。
衛生局長趙紋華提供民眾選購日本食品3撇步：食品產地標示到「都道府縣」，例如「? 地: 日本東京都」或「? 地: 日本福島縣」。檢視「製造所固有記號」：其代表製造廠所在地，民眾可利用「日本消費者廳網頁」以製造所代號查詢最新製造廠商名稱及地址。至嘉縣縣衛生局網頁-食藥(品)安全報你知-「日本食品專區」了解日本輸入食品更多資訊。
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