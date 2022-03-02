災害前做好準備 台南與旅宿業、寺廟簽訂災害支援協定

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區公所為充實災害收容及物資整備能量，與台南維悅酒店簽訂災害支援協定，區長蕭泰華昨致贈感謝狀。記者鄭惠仁／翻攝
台南市安平區公所為充實災害收容及物資整備能量，與台南維悅酒店簽訂災害支援協定，區長蕭泰華昨致贈感謝狀。記者鄭惠仁／翻攝

台南市安平區公所為充實災害收容及物資整備能量，今年已和旅宿業者、寺廟、養護機構及商店等共10家簽訂災害支援協定。區長蕭泰華感謝業者願意於災時伸出援手，使災防網絡更加完善，也希望可達到拋磚引玉的效果，吸引更多民間業者加入災害防救體系。

簽訂災民緊急安置收容的有台南維悅酒店、台南大員皇冠假日酒店、台邦商旅、森鼎公司及貢噶寺，可分別提供5至10間客房供災民使用；簽訂弱勢災民緊急安置收容的養護機構有吾愛吾家養護中心及悠然綠園安養暨長期照顧中心，可分別提供10床供弱勢災民使用；物資支援的商家有裝備租客、吃對顏色醬匠便當及巧品中日式餐飲店，可分別提供帳篷及便當熱食供災民使用。

蕭泰華表示，安平區西側靠海，東側接近後甲里斷層，平時有淹水及地震等自然災害威脅，雖已設立15處避難收容處所及2處物資儲備地點，但是面對氣候變遷導致愈來愈嚴峻的災害發生，難保收容處所及儲備物資不致遭受損害。因此，積極尋求在地業者於災時提供相關支援，期望透過公私力的合作，挺過一次又一次的挑戰。

他說，災害來臨時不分政府機關或民間單位均有可能遭致損害，災害防救是大家共同的責任，非僅靠公部門即可妥善應變，民間力量的挹注也是重要的一環。

台南 酒店 便當

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