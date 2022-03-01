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加碼誘因 嘉義市危老建築重建補助初評費

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府本月4日將辦第2梯次危老重建研習課程。圖為首梯課程的情形。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府本月4日將辦第2梯次危老重建研習課程。圖為首梯課程的情形。圖／嘉義市政府提供

鼓勵危險或老舊的建築物重建，嘉義市光30年以上老屋就超過10萬棟，6年前中央頒布危老建物重建條例後，市府接獲申請並核准24件，今年為提高誘因，加碼補助民眾進行房屋「耐震初評」時，除享中央補貼，剩餘部分將由市府支付，預計能補助達30件；都發處指出，明天舉辦第2梯次危老重建研習課程。

都發處表示，內政部2017年5月10日頒布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，加速推動耐震係數不足的老房子重建，有許多獎勵誘因，例如容積獎勵、地價稅減免等，來鼓勵民眾提出申請，獎勵逐年遞減。

都發處指出，嘉義市申請危老重建且已核准共24件，但估算嘉市30年以上老屋超過10萬棟，盼有重建需求市民踴躍申請，市府今年編24萬，補助有意申請者進行耐震初評，中央補貼1萬2000元到1萬5000元額度，但剩下部分原先要自費，由市府補貼。

都發處進一步說明，耐震初評後，要進一步獲核准重建，才能領到初評補助；依每件大約補貼6000元，預計補助30件。

為讓更多人了解危老重建法令，都發處上月25日與長榮大學輔導團隊，辦首場研習課程，邀營建署都市更新組科長黃冠華說明危老建物重建條例的政策方向；陞豐土木技師侯佳玟針對建物結構安全及補強介紹、危老初步評估報告重點及案例說明、修繕補強應注意事項；長榮大學土地與環境發展研究中心講師盧裕文透過案例分析，說明危老重建計畫操作流程及注意事項。

都發處本月4日將辦第2梯次危老重建研習課程，對危老重建申請疑義，或想報名參加課程，都可洽詢都發處都市更新科危老重建駐點人員郭小姐（05-2294838）。

嘉義市政府今年加碼補助民眾進行危老重建房屋「耐震初評」時，除享中央補貼，剩餘部分將由市府支付。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今年加碼補助民眾進行危老重建房屋「耐震初評」時，除享中央補貼，剩餘部分將由市府支付。圖／嘉義市政府提供

長榮大學 老屋 嘉義

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