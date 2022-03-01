228連假台南湧入逾300萬旅客 住宿率9成3

台南市政府觀光旅遊局今天統計228連續3天假期，超過300萬旅客湧入，其中8成為外縣市來訪，連假2晚平均住宿率逾9成3，市區熱門旅宿出現一房難求滿房盛況。

觀旅局長郭貞慧表示，228連假，台南天氣晴朗，風和日麗，帶動大家出遊的熱情，經統計，中西區依然是人潮排隊朝聖首選熱點，不論是海安路、河樂廣場及神農街、小西門及孔廟園區周邊等區域，市區主要幾個熱門區域景點總計吸引逾40萬人次走訪。

日系三井Outletㄧ開幕就吸引近14萬人次吃美食購物，成為這連假最吸睛的焦點。安平老街、新化老街及新化老街周邊也有逾20萬人次走訪，位於後壁俗女村的菁寮老街也是熱門景點，也有近萬人造訪。台南主要各博物館及美術館等周邊，如山上花園水道博物館、左鎮化石園區、十鼓仁糖文創園區、台南美術館及奇美博物館，逾5萬旅客入內參觀。

關子嶺風景區在連假期間也有逾3萬遊客啖美食、泡溫泉、逛山林市集；頑皮世界也再創佳績，連假3天逾2萬遊客。

3月是台南花季，5日將由世界十大最美花道白河林初埤木棉道花季首先登場，緊接著是台灣國際蘭展在3月26日開幕。另市府西拉雅廣場有3萬朵白色玫瑰花燈海、山上水道博物館與烏山頭水庫的櫻花也點等著大家遊賞。