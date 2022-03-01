天主教教宗邀普世教友眾人 明為烏克蘭和平祈禱、守齋

俄羅斯入侵烏克蘭，戰況慘烈，天主教教宗方濟各重話抨擊「發動戰爭者忘記人性」，只顧權勢利益且道德淪喪，離天主聖意無比遙遠，教宗希望「武器噤聲」，立刻停火，他對烏克蘭局勢感到痛心，並宣布明天聖灰禮儀日舉行「為和平守齋日」。

天主教嘉義教區主教座堂神父郭正利說，教宗邀請普世教會神職人員、教友、眾人，明天聖灰禮儀日為烏克蘭和平祈禱、守齋；聖灰禮儀由神父在教友頭上灑灰，根據聖經及教會訓導，象徵懺悔者作補贖與憂愁，也象徵人生命脆弱短暫，聖灰禮儀是四旬期開始，在復活節前40天周三舉行。

根據梵蒂岡新聞網，教宗方濟各說，「我願意籲請那些負有政治責任的人，在天主面前認真省察良心，祂是和平而非戰爭的天主，是眾人而非僅僅是某些人的父親，祂願意我們成為弟兄而非敵人。我懇請各有關方面，避免採取任何給民眾帶來更多痛苦、動搖國家間共存穩定，和使國際法失去信譽行動。」

教宗說，「耶穌教導我們，應以天主的武器，即以祈禱和守齋來回擊荒唐邪惡的暴行。我邀請眾人在3月2日聖灰禮儀日當天為和平守齋。我特別鼓勵有信仰的人在這一天，熱切祈禱和守齋。願和平之后保護世界免於戰爭的瘋狂。」