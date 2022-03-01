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台南分署聯合拍賣會進帳1123萬 草莓不到1小時搶光光

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
這場聯合拍賣會中，最吸晴的物件是大湖草莓，由林姓義務人一早從苗栗大湖專車運送南下，由於民眾的詢問電話不斷，每人限購二盒。記者邵心杰／翻攝
這場聯合拍賣會中，最吸晴的物件是大湖草莓，由林姓義務人一早從苗栗大湖專車運送南下，由於民眾的詢問電話不斷，每人限購二盒。記者邵心杰／翻攝

執行署台南分署今天下午舉行聯合拍賣會，總計拍出2筆土地、3部汽車及草莓等，總計拍賣價金達1123萬多元，其中，最吸睛的物件大湖草莓，一早從苗栗大湖冷藏專車運送南下，拍賣20籃草莓，以1元起標，最後以6600元得標外，另現場設攤零售變賣草莓大受歡迎，每人限購二盒，不到1小時銷售一空，拍賣及變賣金額達2萬4700元。

此外，台南分署表示，這次受台南地檢署囑託拍賣的「昇鴻祥號」漁船，去年11月間，在台南安平漁港，查獲販毒集團利用該漁船走私毒品，並在船艙內搜出暗藏安非他命的鋁箔茶葉包共21包，當場查扣漁船。

日前經台南分署安排，計有2組人馬帶看，但因該艘漁船本身貸款餘額高達1126萬多元，且漁船的漁業證照已遭撤銷等，下午聯合法拍會場上，無人喊價而宣布流標。

這場聯合拍賣會中，最吸晴的物件是大湖草莓，由林姓義務人一早從苗栗大湖專車運送南下。由於民眾的詢問電話不斷，為讓較多排隊的民眾買到，每人限購二盒。台南分署指出，每盒草莓依形狀大小不同，訂價分別從80元到200元不等，不到1小時，銷售一空。

另現場拍賣20籃草莓，以1元起標，最後以6600元得標。草莓拍賣及變賣的金額合計2萬4700元，而拍賣所得價金將用來清償欠款。

林姓義務人一早從苗栗大湖專車運送南下，拍賣20籃草莓，以1元起標，最後以6600元得標，現場拍賣及變賣的金額合計2萬4700元。記者邵心杰／翻攝
林姓義務人一早從苗栗大湖專車運送南下，拍賣20籃草莓，以1元起標，最後以6600元得標，現場拍賣及變賣的金額合計2萬4700元。記者邵心杰／翻攝

草莓 台南 拍賣會

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