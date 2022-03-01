台南濕地保育獲肯定 持續推動棲地優化

中央社 / 台南1日電

台南市政府執行濕地保育經營管理，在內政部辦理的濕地保育成果評鑑中已獲1案特優等、3案優等，執行計畫團隊今天在市政會議中將獎牌獻給市府，並將持續推動棲地優化。

台南市政府農業局下午發布新聞稿指出，此次在內政部辦理的濕地保育成果評鑑中，二仁溪流域濕地保育表現亮眼，連續2年分別獲得優等、特優等肯定，學甲濕地、北門地區雙春濕地地景亦在本次評鑑中獲優等。

台南市農業局指出，台南市農業局與國立成功大學水工試驗所、台灣濕地保護聯盟、台南市生態保育學會等計畫執行團隊，今天在市政會議中將所獲獎牌獻給市府，由市長黃偉哲代表接受。

黃偉哲致詞表示，這份成果是市府團隊及在地學校與NGO團體長期以來共同努力所獲得。

台南市農業局長李建裕表示，台南濕地類型多元，有2處國際級重要濕地及6處國家級重要濕地，具備得天獨厚的自然條件及生態資源，市府對轄內生態保育相當重視。

李建裕指出，除了例行經營管理外，也希望濕地生態保育概念能夠橫向連結，並串聯地方經濟發展及生態保育，使在地民眾能認同保育工作，未來將更努力進行濕地保育及棲地優化，並將生產、生活、生態結合，營造更好的生態環境，也藉濕地旅遊帶動地方發展。

濕地 台南 生態保育

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