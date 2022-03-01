南科新港社大道突大塞車 南市府：施工障礙造成

今天民眾在ptt反映南科連外新港社大道、南科聯絡道大塞車，影響許多民眾上下班；市府下午表示，經查是自來水公司進行「台南山上淨水場下游送水管線工程」，縮減車道僅剩1車道造成塞車現象；「自來水公司對於影響用路人車流阻塞，深感抱歉」，目前正積極趕辦管線銜接完成，並澆置低強度控制性混凝土，預計後天中午進行管溝路面AC鋪設後，即可恢復車道通行，施工期間將調撥對向車道供車輛通往南科。

市府工務局表示，營建署南工處的「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」，目前第一階段施工，待台電完成分隔島開關箱遷移及線路架設後，即可機車道AC舖設，預計4月中旬完成，機車道目前封閉，機車暫時行駛汽車道。

市府表示，今因水公司新港社大道與南科聯絡道叉路口有山上淨水場管線工程，新舊自來水管線銜接而縮減車道；因兩項工程在同一路段，汽、機車混合使用車道，造成車行速度減慢容易塞車。已要求水公司趕工儘速恢復通行，施工期間調撥對向車道減少塞車。

水公司表示，山上淨水場供水系統改善因施作範圍與南科聯絡道路口轉向改善界面重疊，原已與南科管理局協調228連假施作，但因施工開挖遇兩處排水箱涵管障，致原預期限延後。