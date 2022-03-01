台南市3年來電氣因素火災 因延長線引起最多

台南市近3年發生的火災中，因電器因素共439件，其中又延長線類火災最多為85件，室內配線次之為79件，第三是配電盤20件。消防局今天請民眾遵守用電不超過負載等五不一沒有原則，降低因電氣使用造成災害。

消防局統計，台南市各年度電氣因素火災，分別為2019年150件、2010年144件，2111年145件，共計439件。細究各年度電氣火災比較，各年度並無急遽成長情形，約介於140至150件。

火災調查科說，再細分電氣因素火災細項原因，延長線總計85件(19.3%)，室內配線79件(17.9%)，配電盤20件(4.5%)，冷氣機33件(7.5%)，電冰箱16件(3.6%)，鋰電池類14件(3.1%)，馬達類12件(2.7%)，電風扇9件(2%)。經分析顯示延長線類佔電氣火災多為85件，室內配線次之為79件。

為避免發生電氣火災，消防局建議延長線在生活使用上雖然便利，但如用電習慣不佳，造成延長線過負載、積汙導電等皆可能肇使火災發生，建議民眾如電器不使用時，請將插頭拔除。

室內配線在電氣產品日新月異下，老舊建築物如未對室內配線進行更換，無熔絲開關如未能正常做動保護時，在居家電器用品日益增加情形下，極易對室內配線產生額外負擔，因此建議民眾如配線長年未更換情形下應請專業水電師傅進行線路重整以及計算用電情形。

台南市長黃偉哲請市民遵守，用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不常插、電器旁不放物品及不使用沒安全標章的電器等原則，以降低因電氣使用所造成災害。