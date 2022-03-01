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雲林公誠國小空品區今起取締違規機車 未定檢走這會被罰

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣公誠國小校區四周為移動汙染源空氣品質維護區，稽查人員今天開始每天稽查進入機車是否有符合規定上路。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣公誠國小校區四周為移動汙染源空氣品質維護區，稽查人員今天開始每天稽查進入機車是否有符合規定上路。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣政府在斗六市師生人數最多的公誠國小畫設全縣首處「移動汙染源空氣品質維護區」，今天起未定檢機車不得進入該區範圍內，環保局首日稽查55輛機車，發現2輛機車違規，經勸導後至機車檢驗站定檢改善才能再上路。

環保局副局長黃富義指出，今派出6名稽查人員至公誠國小空氣品質維護區，針對進入校區西側圍牆及北平路、長春路、明德北路二段等管制區域內機車進行稽查，共有55輛機車受查，有2輛未符合定檢規定。

據統計，縣內機車1月通知到檢數1萬8470輛，實際到檢數1萬3764輛，到檢率74.5%，仍有4706輛機車未到檢；黃富義表示，即使騎士不一定會通行或進入到管制區內，但出場滿5年機車就必須依行照原發照月分「前後一個月內」到檢驗站完成排放空氣汙染物定期檢驗，呼籲車輛使用人或所有人留意。

黃富義說，機車未檢驗排氣，長期使用可能會排出懸浮微粒、一氧化碳、碳氫化合物、氮氧化物、鉛或硫氧化物等汙染物質，騎士勿心存僥倖，以免違反空氣汙染防制法，可能遭處500元以上、6萬元以下罰鍰。

雲林縣公誠國小校區四周為移動汙染源空氣品質維護區，環保局稽查人員今天開始每天到該區取締未定檢機車。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣公誠國小校區四周為移動汙染源空氣品質維護區，環保局稽查人員今天開始每天到該區取締未定檢機車。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣環保局稽查人員透過手機系統就可查到機車是否有依規定完成排放空氣汙染物定期檢驗。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣環保局稽查人員透過手機系統就可查到機車是否有依規定完成排放空氣汙染物定期檢驗。記者陳苡葳／翻攝

空氣品質 空氣汙染 斗六 雲林

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