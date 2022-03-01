雲林公誠國小空品區今起取締違規機車 未定檢走這會被罰

雲林縣政府在斗六市師生人數最多的公誠國小畫設全縣首處「移動汙染源空氣品質維護區」，今天起未定檢機車不得進入該區範圍內，環保局首日稽查55輛機車，發現2輛機車違規，經勸導後至機車檢驗站定檢改善才能再上路。

環保局副局長黃富義指出，今派出6名稽查人員至公誠國小空氣品質維護區，針對進入校區西側圍牆及北平路、長春路、明德北路二段等管制區域內機車進行稽查，共有55輛機車受查，有2輛未符合定檢規定。

據統計，縣內機車1月通知到檢數1萬8470輛，實際到檢數1萬3764輛，到檢率74.5%，仍有4706輛機車未到檢；黃富義表示，即使騎士不一定會通行或進入到管制區內，但出場滿5年機車就必須依行照原發照月分「前後一個月內」到檢驗站完成排放空氣汙染物定期檢驗，呼籲車輛使用人或所有人留意。