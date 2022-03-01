228連假宛如過年 台南湧進逾300萬名遊客

中央社 / 台南1日電

228連續3天假期，又適逢高鐵台南站旁三井OUTLET正式開幕，吸引大批人潮。台南市政府今天統計，台南共湧進逾300萬名遊客，連續2晚住宿率突破9成3，宛如農曆春節假期。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，228連續3天假期，台南天氣回暖，帶動出遊熱情，湧入大批觀光人潮，中西區依舊是排隊朝聖首選熱點，衛民街道巷弄、海安路、河樂廣場、神農街、小西門及孔廟園區周邊區域，吸引逾40萬人次走訪。

高鐵台南站旁的日本三井OUTLET開幕，則是台南2月下旬盛事，試營運8天期間吸引人潮車流，開幕後近14萬人次湧進吃美食購物。

另外，安平老街、新化老街及周邊逾20萬人次走訪，後壁區俗女村菁寮老街也是熱門景點，吸引近1萬人造訪。台南山上花園水道博物館、左鎮化石園區、十鼓仁糖文創園區、台南美術館奇美博物館，湧進逾5萬名旅客參觀。

以自然生態為主的虎頭埤風景區、烏山頭風景區及尖山埤江南渡假村，共有近2萬人次體驗自然及欣賞美麗花卉；逾3萬名遊客到關子嶺風景區享用美食、泡溫泉、逛山林市集；頑皮世界更創下佳績，迎來逾2萬名遊客和可愛動物互動。

龍崎區光節空山祭55天展期逾13萬名觀展人次；鹽水區月津港燈節五大展區38天展期逾110萬名遊客觀賞靜謐優雅的裝置藝術，月津港燈節2月27日更設置大型水岸投影，將藍黃主色的烏克蘭國旗投影在藝術燈區，表達台南人聲援烏克蘭人民抵禦侵略、守護家園的行動與勇氣。

被譽為世界十大最美花道的白河林初埤木棉道花季，預定3月5日登場，緊接著年度盛事的台灣國際蘭展，將於在3月26日開幕。

台南美術館 老街 奇美博物館 Outlet

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