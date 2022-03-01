測速根本沒用？ 警方取締182線危駕飆車民怨依舊

182線公路台南龍崎與高雄間路段長期有汽機車飆車危險駕駛，228連續假期警方「加強取締、強力執法」，過去三天共取締違規駕車近400件，仍有3起死傷車禍，黃姓男子昨天疑過彎自撞護欄身亡；有老人家抱怨警方宣傳加強取締根本「沒三小路用」，剛啟用的區間測速「車照樣飆、也沒啥用」。

歸仁分局表示，針對違規駕駛改善必須道路交通設施與執法同時提升作為。警方在182線容易危險駕駛的27.6K處已設置三色號誌，不過目前台電公司還未送電，建請相關工程單位儘速送電供號誌運作，讓車輛行經該處減速慢行；分局員警也會不定時取締。

市警局表示，除現有區間測速及固定桿測速照相，會以移動式測速照相，積極巡查違規車輛，「滾動式調整勤務，規劃執法重點區域及時段，增加見警率，以遏止歪風」；並呼籲民眾「遵守交通安全規則，勿於該路段炫技、超速，避免憾事發生」。

182線公路龍崎山區路段每到連續假期，就有許多汽機車在這邊高速行駛，甚至過彎道也不減速，近年車禍傷亡不斷；連續假期歸仁警方都有排班派員取締，統計3天228連假員警測速取締違規61件。

而警方針對182線公路超速違規駕駛設置、228連假前啟用的區間測速裝置，3天連假共測到323台車輛違規、每天都超過100輛；不過部分當地民眾認為，區間測速「只會抓一般民眾」，對嚇阻危險駕駛飆車沒啥用處。