嘉縣聲援烏克蘭 布袋高跟鞋教堂點亮藍黃燈光

中央社 / 嘉義縣1日電

嘉義縣政府昨晚在布袋高跟鞋教堂點亮烏克蘭國旗色藍黃燈光，向挺身捍衛國家主權、民主自由的烏克蘭人民致敬，祈願世界和平；縣長翁章梁強調，「和平與主權不應被侵犯」。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，高跟鞋教堂2月28日晚間試燈點亮烏克蘭國旗的藍黃色燈光，預計3月3日至6日連續4個夜晚點燈，向身陷戰爭危害、堅持捍衛自由的烏國人民，表達最崇高的敬意。

翁章梁告訴中央社記者，俄羅斯出兵烏克蘭，侵害烏國主權和人民，俄羅斯對主權國家發動戰爭的行為，已無法見容於國際社會，任何一個國家都不能置身事外，各國陸續祭出嚴厲制裁並聲援烏克蘭。

翁章梁說，嘉義縣聲援烏克蘭，在高跟鞋教堂點亮藍黃色燈光，也是要強調「和平與主權不應被侵犯」。

高跟鞋教堂 烏克蘭 翁章梁

延伸閱讀

嘉義縣鹿草後寮老人食堂揭牌啟用 翁章梁與長者共進餐

嘉義縣府辦228追思音樂會 翁章梁：盼記取教訓

嘉義縣2農民2農場分獲永續善農、金營獎 翁章梁祝賀

甘蔗田變科技城！嘉義挾地廣價美 接軌世界轉型智慧大城

相關新聞

182線危險駕駛 3天取締500起

182線公路台南龍崎與高雄間路段長期有汽機車競速、危險駕駛，警方在228連假加強取締，3天共取締超速等違規500多件，仍...

飼料玉米繳交踴躍 農糧署空拍防弊

疫情加上俄烏開戰，進口硬質（飼料）玉米價格飆漲，農糧署鼓勵農民轉作硬質玉米，因進口飼料玉米漲至每公斤15元，高於契作價9...

雲林茂谷柑 多管齊下銷售

雲林縣茂谷柑因低溫影響晚熟，約有300公噸待銷，縣府昨天獲善心人士認購18公噸，全數捐給長青食堂、社福團體與機構等，縣長...

台南社造據點缺錢管理 增創生型改善

台南市都發局透過綠培力計畫培養社區規畫師，改造社區空地或髒亂點成為新亮點，卻出現改造後的據點無力管理而荒蕪一片，成效大打...

義雲會像綠營誓師？ 黃敏惠戰戰兢兢

雲林及嘉義縣市55名企業主所組成的義雲會上月成立並由蔡英文總統授證，不少民進黨政治人物參加，包括被視為下屆嘉義市長選舉角...

加碼誘因 嘉義市危老建築重建補助初評費

鼓勵危險或老舊的建築物重建，嘉義市光30年以上老屋就超過10萬棟，6年前中央頒布危老建物重建條例後，市府接獲申請並核准2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。