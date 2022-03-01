雲林猴群拔菜欲闖民宅搶食 縣府派專人驅猴
雲林縣林內鄉民宅近日遭猴群入侵，今天約30隻台灣彌猴欲闖入住家搶食，居民拿棍棒和bb槍防猴。縣府農業處表示，民眾直接與猴群衝突恐會受傷，請撥1999專線由專業人士協助驅離。
當地張姓民眾告訴中央社記者，有30多隻猴子今天在猴王帶領下，出現林內鄉林南社區，在電線上爬來爬去，還進到民宅拿食物，民眾在庭院種的蔬果也都被拔光，居民希望有關單位快來協助處理。
張姓民眾說，用鞭炮或敲山震猴方式都無效，有人已拿出bb槍射猴，家戶也準備棍棒隨時要與猴子「拚輸贏」。
雲林縣農業處副處長蔡耿宇接受中央社記者訪問表示，遇到猴群侵擾不建議民眾自行驅趕，可能反遭猴群攻擊，請撥119或1999專線，專業人員就會到場協助。縣府從去年起將捕蜂捉蛇委由專業人員處理，今年再增加驅猴的項目。
蔡耿宇說，猴子屬野生動物，呼籲民眾遵守不接觸、不干擾、不餵食三原則。農業處會請專家研商，如何將猴群引回山裡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言