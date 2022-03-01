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雲林晚熟茂谷柑銷路最後衝刺 善心人士認購捐老弱

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林古坑鄉果農利用連日好天氣將後熟的茂谷柑全數採收完畢。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑鄉果農利用連日好天氣將後熟的茂谷柑全數採收完畢。記者陳苡葳／攝影

雲林茂谷柑今年遇低溫影響晚熟，掛在樹上的果實目前幾乎都已採收完畢，但仍約有300公噸的囤果待銷，縣府今天獲善心人士認購18公噸，全數捐給縣內長青食堂、社會福利團體與機構等共300處，本周發送完畢，並持續媒合社會、團體採購促銷，讓農民能繼續安心栽種。

雲林縣是茂谷柑主要產地，種植面積約390公頃，產量約6240公噸，占全台3成，今年因氣候而有後熟情形，農民近日把握好天氣入園採收。

古坑鄉鄭姓果農說，他種植將近6公頃茂谷柑，到今天才總算把剩約1成的後熟果實採完，接續準備整理果樹及園地，進入下一年栽種工作，但採收下來怎麼賣又是個問題，一個頭兩個大。

鄭姓果農表示，茂谷柑最慢農曆二月十五日前就要採收完畢，因屬年節禮品，春節期間買氣最旺，現在已過市場需求半個月，買氣低迷，但倉庫裡卻還有約36公噸的茂谷柑待銷，價格更是比年節前跌近2成，現在只求貨賣得出去，成本可回收就好。

縣長張麗善、古坑鄉長沈勝騰及縣府農業處長吳芳銘等人，今天到古坑鄉果園現勘。張麗善指出，縣府已啟動加工收購次級果85公噸，也上架超商購物平台衝買氣，今天媒合善心人士採購1500箱助弱勢，也有團膳業者加碼採購6公噸，希望多管齊下解決農民困境。

農業處長吳芳銘說，茂谷柑耐存，放在乾燥通風處即可，晚產果實不影響風味，目前仍是最佳品嘗季節，團購訂單持續接單中，企業或機關團體大量採購可電洽05-5522547，消費者可至全家便利商店電商平台訂購。

雲林古坑鄉果農利用連日好天氣將後熟的茂谷柑全數採收完畢。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑鄉果農利用連日好天氣將後熟的茂谷柑全數採收完畢。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天與古坑鄉長沈勝騰、縣府農業處長吳芳銘等人到古坑鄉的茂谷柑果園現勘。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天與古坑鄉長沈勝騰、縣府農業處長吳芳銘等人到古坑鄉的茂谷柑果園現勘。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天獲善心人士採購18公噸愛心茂谷柑，本周陸續送到縣內300處長青食堂、社會福利團體等單位加菜。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天獲善心人士採購18公噸愛心茂谷柑，本周陸續送到縣內300處長青食堂、社會福利團體等單位加菜。記者陳苡葳／攝影

古坑 農民 吳芳銘

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