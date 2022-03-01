推農村綠色照顧計畫 台南8社區獲補助

中央社 / 台南1日電

行政院農委會水土保持局台南分局推動農村社區綠色照顧計畫，台南市111年度共有8個社區獲得補助，其中白河區草店社區成立「草地不老店工坊」，結合社區產業及長照獲肯定。

台南市長黃偉哲今天與水土保持局台南分局副分局長祝瑞敏等人前往白河區草店社區參訪，了解社區長年來執行農村再生計畫、關懷據點、長照2.0巷弄長照站及延緩失能課程等成果。

台南市政府提供資料指出，草店社區已培訓多名高齡志工並提供長者共餐等服務，今年更獲水土保持局「農村社區綠色照顧計畫」補助。

市府指出，社區成立的「草地不老店工坊」，由居民提供場地、更新廚房設備，提供綠飲食、綠療癒等服務，並與遠東科技大學合作導入「產地到餐桌」概念，將農特產化為中餐及烘焙美食，還跨域整合後壁稻米、白河蓮子蓮藕、東山咖啡、柳營鮮奶等在地產業，凸顯地方特色。

市府表示，社區成立「直賣所」販售台南市各社區青農特色產品，並透過培訓課程讓長者共同經營工坊，串聯農村深度體驗，提供遊客社區參訪行程、農特產品及社區風味餐，最後成立基金讓盈餘回饋社區。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，綠色照護的重要性與影響力持續增加，結合銷售在地特色農產品，盈餘回饋社區後，可以舉辦更多共餐或社區活動，為社區居民帶來福利，一舉多得，市府會盡力給予協助，將農路、水路建設做好，支持社區永續經營發展。

台南 白河 長照

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