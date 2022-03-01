影／永續經營社區展成果 白河「草地不老店工坊」成立

台南市白河區馬稠後里在農委會水土保持局台南分局、台南市政府農業局輔導成立「草地不老店工坊」，台南市長黃偉哲今上午受邀揭牌，除讚賞社區展現永續經營成果，也籲請更多長輩要走出室外，樂活更健康。

水保局台南分局配合農村社區綠色照顧計畫，推動農村高齡者照顧，導入青壯年人力，以「綠場域、綠飲食、綠療育、綠陪伴」四面向為主軸，今年台南共有8個社區獲得補助，其中「草店社區」在執行質量進度更超前部屬，已有顯著成效，黃偉哲今受邀剪綵，更與社區長輩下田拔大頭菜，大家將多顆大頭菜從農田拔起，瞬間笑聲此起彼落。

市議員蔡育輝、沈家鳳、劉米山、白河區長董麗華等人與會，黃偉哲表示，綠色照護越來越發揮影響力與重要性，同時還能銷售在地特色農產品，盈餘回饋社區後，可以舉辦更多共餐或社區活動，為社區居民帶來福利，他還打趣說，南市有638個社區，補助應該要10個，這樣才十全十美啊！

農業局長李建裕也說，草店社區多年來執行農村再生計畫、關懷據點、長照2.0巷弄長照站及延緩失能課程等皆成效顯著，培植多位高齡志工及提供長者共餐等服務，今年更獲水土保持局補助「農村社區綠色照顧計畫」。