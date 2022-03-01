南市鐵路地下化專案照顧住宅 未登記店鋪公告標租

台南市鐵路地下化專案照顧住宅尚有未登記店鋪，市府即日起辦理公開招標，都發局表示，此地緊鄰市立醫院、文化中心，住商條件良好，請把握機會。

台南市都發局表示，鐵路地下化專案照顧住宅位於東區崇賢三路42號，共13戶，標租標的皆為全新、尚無人使用過的新成屋，詳細公告、標租須知、租賃契約的範本及有關文件、圖片可洽都發局網站 (都發局網站首頁點選左側「公告事項/其他公告」)下載。

都發局指出，此次標租標的是為配合鐵路地下化工程，所興建的專案照顧住宅，經拆遷戶最後多次選擇後剩餘的店鋪。照顧住宅基地位於東區南台南副都心區，生產路與現有鐵道交接處東側，台鐵南台南車站預定地對面，除交通路網便捷，基地鄰近台南市立醫院、文化中心、巴克禮公園、台南都會公園、奇美博物館，住商條件良好。

標租的店鋪自50坪至90坪不等，每間店鋪皆是2層樓，內含1組櫥櫃、3機抽油煙機、瓦斯爐、烘碗機、1至2座陽台及2間廁所。

租期一次簽訂3年，並提供第1年租金減免2成、第2年租金減免1成優惠，如有需求也可申請續約，但累計租期不得超過9年。