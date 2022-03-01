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五倍券、Q碰券發威 228連假布袋商圈迎來報復性消費
228連假結束，今天上班，嘉義縣沿海布袋觀光商圈連假迎來逾萬名滿滿報復性消費人潮，小吃攤業者忙到快累倒，布袋街區觀光協會理事長游志豪說，這次連假比過年遊客還多，許多攤商店家備貨賣光，1天營業額，相當於防疫三級期間1個月營收，許多商家小吃店今天打烊休假喘息。
布袋商港開往澎湖客輪還未復航，228連假，天氣晴朗，嘉義縣市疫情穩定，縣府發行的消費Ｑ碰券使用期限昨天截止，加上振興五倍券使用期限也將近，又有縣府消費獎勵商家，讓布袋商圈、魚市、高跟鞋教堂園區，滿滿人潮。
魚市未採人流管制，人潮爆量，只見滿滿戴口罩人群，無法保持社交距離，人與人推著走，攤商說，「生意比過年還好，沒時間休息，快累倒了。」業者喊累翻天，有的店家1天收到逾2萬元五倍券、Ｑ碰券，相當防疫三級1個月營收，看到客人回流，笑容寫在臉上。
振興五倍券去年10月8日領用，剛好迎來國慶3天連假，當時布袋商圈也湧入消費人潮，游志豪說，228連假比過年及去年國慶連假人還多，許多商家今天打烊休息喘息，他說，商圈增加許多加入行動支付商家及小吃，這次連假許多旅北年輕人返鄉度假消費，出手大方，加上縣府發行Ｑ碰券最後使用期限，以及五倍券發威。
文化觀光局說，去年觀光業受疫情衝擊更甚以往，特別將前年300元Q碰券，提高到千元，配發旅宿業代發給住宿旅客，自由行旅客入住縣內旅館及民宿，每房可向業者領取千元碰券，含面額500元1張、100元3張及50元4張，其中面額500元只可折抵房價，其餘500元可以在合作餐飲、伴手禮、農會及觀光休閒等店家折抵使用。
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