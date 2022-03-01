雲林猴子大軍攻陷社區 居民求有關單位出兵相助

雲林縣林內鄉市區最近連遭「猴子大軍」入侵，不僅在家戶屋頂飛簷走壁，住戶還遭群猴攻擊，甚至闖入住家搶食，情況十分嚴重，棍棒和bb槍成為居家防猴必備武器，今天再度出現約30隻進攻社區，展開人猴大戰，居民說「這裡快變成烏克蘭了！」希望有關單位趕快來救救大家。

林內鄉長張維崢今天獲報趕往了解，對「猴子大軍」不斷增兵對家戶展開攻擊，使林南村幾乎快「淪陷」變成猴子社區，也深感莫可奈何，更是束手無策，張鄉長說，猴數愈來俞多，居民用鞭炮或敲山震猴方式都不奏效，甚還曾因而發生火警，猴群危害，居民不堪其擾，情況十分嚴重，有關單位不能再坐視。

今天在猴王帶領下，約30多隻猴子成群結隊進攻林南社區，牠們身手俐落，在電線上，追打嬉鬧，整個社區從入村到出庄，猴群如入無人之境，猴王還高坐屋頂，居高臨下指揮猴軍，儼如部隊一般，有居民無奈說，社區快變成烏克蘭了，猴軍三不五時就來侵犯，家中種的果樹無一幸存，甚至攻入廚房搶食，太嚇人了。

今天猴群合攻一民宅，一名老婦持棍驅趕，猴群非但不怕，還群而攻之，圍攻之下，老婦只好趕緊陽台到屋內，直說「太可怕了！」，一名村民則取出BB槍，裝上BB彈拉槍機後發射，他說，幾月來連遭猴群攻擊，囂張程度令人髮指，棍棒已沒用，居民難敵猴群，目前看來牠們只怕用槍射擊。

村民無奈說，政府叫大家要避開猴子，像這種情況嚴重，難道要居民遷村嗎。鄉長張維崢說，最近猴子危害社區日益嚴重的原因，主要是林內鄉山區的橘子、柳丁等果樹在農曆過年前都已採收，山上沒得食，只有成群下山搶食，因猴群數量愈來愈多，攻擊範圍愈來愈廣也愈密集，即便發動村民組織驅猴大隊也難收效果，希望有關單位請專業人士來處理。