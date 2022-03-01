嘉義知名鵝肉店誤開900萬元發票 主動報備可免罰

嘉義縣番路鄉一家知名鵝肉店日前誤開1張新台幣900多萬元發票，業者將訊息PO在臉書，希望大家分享找這張發票；國稅局嘉義縣分局表示，業者先主動更正及報備，可免處罰。

番路鄉知名的平價鵝肉店，在通往嘉義縣縣定古蹟紫雲寺的必經之路，前往遊玩的民眾回程大都會前往消費用餐；葉姓業者2月27日晚間在個人臉書PO文指出，因疏忽誤開了1張新台幣900萬1500元的發票，盼好心的朋友協助分享尋找這張發票，若有拿到這張發票的民眾歸還，一定會好好感謝。

業者在臉書公開這張發票後，截至今天上午已獲得近300次分享，網友紛紛留言，有的還提出因應辦法。

財政部南區國稅局嘉義縣分局長黃福隆今天接受中央社記者電訪表示，對於店家將二聯式發票金額登打錯誤，若無法向消費者拿回收執聯，應於發生後主動以申請書向國稅局申請報備，在當期申報營業稅時申報正確金額即可。

黃福隆指出，依稅務違章減免處罰標準第16條第3款，營業人如有統一發票應行記載事項錯誤，未經檢舉及未經稽徵機關調查前，已主動更正及報備，營業人1年內未查獲3次，除記入違章次數外，可免予處罰。

黃福隆說，若業者沒有主動更正及報備，因業者開的發票應行記載事項錯誤，違反加值型及非加值型營業稅法第48條規定，應以該發票實際銷售金額處1%罰鍰，金額不得少於1500元、不得超過1萬5000元。

黃福隆表示，國稅局嘉義縣分局上午會派員前往這家鵝肉店輔導處理；另外，未收回的發票若有中獎，消費者仍然可以兌獎。