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看好國家綠道生態旅遊 旅遊業者參與百年水圳綠道縱走

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
看好「國家綠道」生態旅遊，旅遊業者參與百年水圳綠道縱走。圖／吳茂成提供
看好「國家綠道」生態旅遊，旅遊業者參與百年水圳綠道縱走。圖／吳茂成提供

台南社大台江分校志工16年來守護在地河川、倡議守護嘉南大圳國家綠道，旅遊業者看好「國家綠道」生態旅遊商機，參與步行雲嘉南縱走5天86公里，踩線團下午到達烏山頭水庫。野樵旅行社經理楊志明說，將規畫推出台南百年大圳主題「單車冒險」、徒步「生態旅遊」旅遊。

踩線團當天先在彰化「八堡圳」禮敬林先生廟，接著過溪到雲林林內八卦池，沿著濁幹線一路步行回台南；這原本是「水圳國家綠道倡議行動」發想的單車路線，一路從彰化雲林交界騎回台南海尾朝皇宮。

社大台江分校執行長吳茂成說，這十幾年來不斷呼籲，推動公私協力，終於獲得農水署認同，規畫嘉南大圳國家綠道，去年底完工後台江分校師生家長特別騎單車感謝沿線大廟。

吳茂成說，這次協助嘉南大圳國家綠道綠色旅遊規畫，14位熱愛健行山友們與旅行社4天前從林內濁幹線徒步縱走嘉南大圳國家綠道，下午走抵烏山頭水庫，完成首團徒步壯遊行86公里，這一路最重要的是遇見鄉情鄉人的感動，呼籲大家種樹營造一條水與綠共構的水圳綠廊留給子孫。

看好「國家綠道」生態旅遊，旅遊業者參與百年水圳綠道縱走。圖／吳茂成提供
看好「國家綠道」生態旅遊，旅遊業者參與百年水圳綠道縱走。圖／吳茂成提供

台南 烏山頭水庫 單車

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