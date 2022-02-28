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嘉義縣鹿草後寮老人食堂揭牌啟用 翁章梁與長者共進餐

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草鄉後寮社區發展協會改造閒置活動中心作老人食堂今上午揭牌啟用。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣鹿草鄉後寮社區發展協會改造閒置活動中心作老人食堂今上午揭牌啟用。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣鹿草鄉後寮老人食堂今啟用，上午由縣長翁章梁和鹿草鄉長楊秀玉等揭牌。翁章梁說，照顧長者是社會責任，將責成相關單位提高縣內老人據點比例，縣議員賴瓊如肯定後寮老人食堂增進社區和睦，但用餐空間不足待改善。

後寮老人食堂是嘉義縣第83座老人食堂，也是鹿草鄉繼碧潭老人食堂後第2處據點，今天上午啟用，翁章梁、楊秀玉和議員賴瓊如、詹琬蓁等出席揭牌典禮，用餐時分翁章梁幫長者端菜、打菜，更與長者們一起用餐、談天。

為鼓勵長者走出家門增加社會互動，後寮社區發展協會2年前申請閒置社區活動中心作老人食堂，重新粉刷翻修天花板，並處理漏水問題後，今年終順利啟用，但因疫情及容留人數問題目前只能每周一中午開放，服務人數約80人。

後寮老人食堂食材採買與烹煮皆由志工負責，從在地農產挑選如番茄、苦瓜等蔬菜，長輩也會一同協助準備。後寮社區發展協會理事長陳志明說，待疫情趨緩後老人預計增加開放次數，或與相關單位申請成為巷弄長照C據點。

縣議員賴瓊如肯定縣府推廣老人食堂用心，她說，嘉義縣老年人口比例高，老人食堂凝聚社區共識，讓彼此互相有照應。但當前後寮老人食堂礙於室內空間不足，長者得分批於室外用餐，希望縣府能盡速趕善。

縣府社會局表示，當前因應疫情，室內容留人數有限，多建議社區長者打包便當回家，或暫時在室外搭建棚子用餐，未來若建物須變更使用，仍需與鄉公所商榷。嘉義縣若加上已營運中埔鹽館和梅山梅北，目前共有85處老人食堂。

「照顧老人是政府無法規避的責任」，翁章梁說，他特別責成社會局與衛生局在老人照護據點設置率應達成65%以上，目前已達標，未來盼與鄉公所合作往更高目標邁進，也希望在馬稠後工業區的發展、道路開闢、更新後，能為鹿草帶來更多年輕人口。

嘉義縣鹿草鄉後寮社區發展協會改造閒置活動中心作老人食堂今上午揭牌啟用，用餐時分縣長翁章梁（左）也坐下來與長者共進午餐。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣鹿草鄉後寮社區發展協會改造閒置活動中心作老人食堂今上午揭牌啟用，用餐時分縣長翁章梁（左）也坐下來與長者共進午餐。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣鹿草鄉後寮社區發展協會改造閒置活動中心作老人食堂今上午揭牌啟用，長者利用在地食材製成美味佳餚共食。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣鹿草鄉後寮社區發展協會改造閒置活動中心作老人食堂今上午揭牌啟用，長者利用在地食材製成美味佳餚共食。記者莊祖銘／攝影

翁章梁 嘉義 疫情

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