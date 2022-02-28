嘉義縣鹿草後寮老人食堂揭牌啟用 翁章梁與長者共進餐

嘉義縣鹿草鄉後寮老人食堂今啟用，上午由縣長翁章梁和鹿草鄉長楊秀玉等揭牌。翁章梁說，照顧長者是社會責任，將責成相關單位提高縣內老人據點比例，縣議員賴瓊如肯定後寮老人食堂增進社區和睦，但用餐空間不足待改善。

後寮老人食堂是嘉義縣第83座老人食堂，也是鹿草鄉繼碧潭老人食堂後第2處據點，今天上午啟用，翁章梁、楊秀玉和議員賴瓊如、詹琬蓁等出席揭牌典禮，用餐時分翁章梁幫長者端菜、打菜，更與長者們一起用餐、談天。

為鼓勵長者走出家門增加社會互動，後寮社區發展協會2年前申請閒置社區活動中心作老人食堂，重新粉刷翻修天花板，並處理漏水問題後，今年終順利啟用，但因疫情及容留人數問題目前只能每周一中午開放，服務人數約80人。

後寮老人食堂食材採買與烹煮皆由志工負責，從在地農產挑選如番茄、苦瓜等蔬菜，長輩也會一同協助準備。後寮社區發展協會理事長陳志明說，待疫情趨緩後老人預計增加開放次數，或與相關單位申請成為巷弄長照C據點。

縣議員賴瓊如肯定縣府推廣老人食堂用心，她說，嘉義縣老年人口比例高，老人食堂凝聚社區共識，讓彼此互相有照應。但當前後寮老人食堂礙於室內空間不足，長者得分批於室外用餐，希望縣府能盡速趕善。

縣府社會局表示，當前因應疫情，室內容留人數有限，多建議社區長者打包便當回家，或暫時在室外搭建棚子用餐，未來若建物須變更使用，仍需與鄉公所商榷。嘉義縣若加上已營運中埔鹽館和梅山梅北，目前共有85處老人食堂。