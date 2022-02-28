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嘉市「有事青年行動提案」培育金飆升7倍 3月15日截止

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
第3屆嘉義市「有事青年行動提案競賽」報名到3月15日。圖為第2屆成果發表。圖／嘉義市政府提供
第3屆嘉義市「有事青年行動提案競賽」報名到3月15日。圖為第2屆成果發表。圖／嘉義市政府提供

邁入第3屆嘉義市「有事青年行動提案競賽」拉高培育金額超過300萬，入選高中職組隊伍可獲最多9萬元、進階組有14萬，比上屆多7倍，並開放自行尋找業師，讓老師一路帶領做提案，盼師生一起組隊，3月15日報名截止；另市府編100萬找10間學校合作，共推青年提案，中正大學、嘉義大學、嘉義高中已加入。

「用高額的行動金支持青年團隊做中學！」市府指出，上屆給提案隊伍共僅40萬，第3屆將會入選高中職組18隊，給予5萬元的行動金，再另提供2萬元給業師；30歲以下的進階組共9隊，給予10萬元的行動金，另給業師費4萬、可邀請2名老師；最後選出優勝發出60萬獎金。

此次的「指導老師支持系統」，一改先前僅限從市府的「業師庫」媒合，這次指導老師自行尋找，不限於同校或同科系老師，也可跨校或跨科系，且校內老師或外部人士皆可成為各團隊業師，盼一路帶領提案，不只是顧問功能。

市府表示，第3屆提案議題類型分兩大類，第1類為「在地活化與地方創生」，例如提升在地的認識參與或活化、發展地方特色，或優化社區經濟產業、地方知識，或文化傳承教育，或文化新生例如廟宇文化、工藝傳承等；例如第2屆青年團隊「罐頭青年嘉」，透過擬真體驗的形式，利用身體的感官親身歷境鳳梨罐頭工廠。

第2類為「社會創新與永續發展」，例如幫助青年職涯探索、減少一次性餐具使用、流浪動物關懷、各類族群關懷議題、安全與健康飲食、教育創新、環境永續、情緒關懷與心理健康、長照等，例如第2屆的青年團隊「杯特」，以環保永續為出發，推廣循環租借環保杯，試圖降低城市一次性塑膠的消耗。

市府也指出，此次另編100萬，邀10所嘉義地區的高中職或大專院校加入，每校補助100萬，當青年行動提案的城市智庫，已參加的中正、嘉大、嘉中，在校內推廣師生一起加入提案競賽，目前還有7所學校名額。

第3屆有事青年在地實踐行動學習提案報名3月15日截止，網址https://youthsoullab.chiayi.gov.tw/Active_Content.aspx?n=8035&ss=9CFF4C51110B99A5

第3屆嘉義市「有事青年行動提案競賽」，將拉高培育金額超過300萬。圖為第2屆成果。圖／嘉義市政府提供
第3屆嘉義市「有事青年行動提案競賽」，將拉高培育金額超過300萬。圖為第2屆成果。圖／嘉義市政府提供
第3屆嘉義市「有事青年行動提案競賽」，將入選高中職組18隊，30歲以下的進階組共9隊。圖為第2屆團隊。圖／嘉義市政府提供
第3屆嘉義市「有事青年行動提案競賽」，將入選高中職組18隊，30歲以下的進階組共9隊。圖為第2屆團隊。圖／嘉義市政府提供
第3屆嘉義市「有事青年行動提案競賽」，將入選高中職組18隊，30歲以下的進階組共9隊。圖為第2屆審查情形。圖／嘉義市政府提供
第3屆嘉義市「有事青年行動提案競賽」，將入選高中職組18隊，30歲以下的進階組共9隊。圖為第2屆審查情形。圖／嘉義市政府提供

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