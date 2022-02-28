台南麻豆低窪社區豪雨必淹 市府指獲補助投入改善

台南市麻豆區埤頭里周邊較低漥地區，幾乎年年因豪雨及颱風造成高經濟柚子園區淹水，強降雨甚至出現大面積社區積淹水災情，農地嚴重積水。市府水利局今天表示，市長黃偉哲爭取到「前瞻計劃」3500萬補助改善，預計今年4月完成規畫設計及上網招標，民國112年汛期前完工，「屆時可大大改善社區及高經濟產區積淹水沉痾」。

治水預算將用在改善麻豆區小埤社區淹水熱點，計畫新建小埤抽水站4cms及調節前池工程，提升麻豆小埤社區及高經濟產區之防洪成效。

黃偉哲表示，治水要讓人民有感，除優先保護人民不受淹水之苦，也要保護農民的經濟作物，不能讓農民努力的心血毀於大水。

小埤頭社區因社區及周邊地勢低漥，豪雨必淹水。水利局說，市長黃偉哲極為重視及關心後續治水防洪，豪雨發生當下即赴現場勘災，並責成水利局儘速辦理淹水改善。