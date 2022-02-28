快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南麻豆低窪社區豪雨必淹 市府指獲補助投入改善

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南麻豆低窪社區豪雨必淹，市府宣告取得補助投入改善。記者周宗禎／翻攝
台南麻豆低窪社區豪雨必淹，市府宣告取得補助投入改善。記者周宗禎／翻攝

台南市麻豆區埤頭里周邊較低漥地區，幾乎年年因豪雨及颱風造成高經濟柚子園區淹水，強降雨甚至出現大面積社區積淹水災情，農地嚴重積水。市府水利局今天表示，市長黃偉哲爭取到「前瞻計劃」3500萬補助改善，預計今年4月完成規畫設計及上網招標，民國112年汛期前完工，「屆時可大大改善社區及高經濟產區積淹水沉痾」。

治水預算將用在改善麻豆區小埤社區淹水熱點，計畫新建小埤抽水站4cms及調節前池工程，提升麻豆小埤社區及高經濟產區之防洪成效。

黃偉哲表示，治水要讓人民有感，除優先保護人民不受淹水之苦，也要保護農民的經濟作物，不能讓農民努力的心血毀於大水。

小埤頭社區因社區及周邊地勢低漥，豪雨必淹水。水利局說，市長黃偉哲極為重視及關心後續治水防洪，豪雨發生當下即赴現場勘災，並責成水利局儘速辦理淹水改善。

水利局說，小埤社區積淹水問題，經評估周邊地勢及水文，將採用提升社區抽水能量工法，並分為短、長期計畫辦理，短期計畫增設預佈移動式抽水機組3台，且位於社區旁抽水機替換成2台0.5cms大型移動式抽水機組，讓小埤社區及周邊農地之整體抽排能力由2.4cms提升至3.7cms，加速內水退水時間，機組增佈及更新作業去年6月完成，8月豪雨及盧碧颱風期間發揮良好防洪成效；而為再延續辦理小埤社區防洪成效，爭取「前瞻計畫」治水預算，預計社區設4cms抽水站及1,300m2調節前池，增加排洪能量及蓄洪。

台南麻豆低窪社區豪雨必淹，市府宣告取得補助投入改善。記者周宗禎／翻攝
台南麻豆低窪社區豪雨必淹，市府宣告取得補助投入改善。記者周宗禎／翻攝
台南麻豆低窪社區豪雨必淹，市府宣告取得補助投入改善。記者周宗禎／翻攝
台南麻豆低窪社區豪雨必淹，市府宣告取得補助投入改善。記者周宗禎／翻攝
台南麻豆低窪社區豪雨必淹，市府宣告取得補助投入改善。記者周宗禎／翻攝
台南麻豆低窪社區豪雨必淹，市府宣告取得補助投入改善。記者周宗禎／翻攝

淹水 豪雨

延伸閱讀

不使用除草劑、毒鼠藥獲補助 台南歡迎農漁民來申請

企業家捐6千萬助弱勢學生 黃偉哲：期傳承愛心與善心

林佳龍要求黃偉哲自清線民疑慮 蘇貞昌：照程序走

台南市新春教育送大禮 教師全面免費接種流感疫苗

相關新聞

嘉市「有事青年行動提案」培育金飆升7倍 3月15日截止

邁入第3屆嘉義市「有事青年行動提案競賽」拉高培育金額超過300萬，入選高中職組隊伍可獲最多9萬元、進階組有14萬，比上屆...

展現新住民「新女力」 官民合辦「社入新風味」成果展

台南市新向陽協會、移民署台南市第二服務站為了在婦女節前展現新住民「新女力」，聯合市府文化局、柳營區公所、東山國小、中華醫...

台南麻豆低窪社區豪雨必淹 市府指獲補助投入改善

台南市麻豆區埤頭里周邊較低漥地區，幾乎年年因豪雨及颱風造成高經濟柚子園區淹水，強降雨甚至出現大面積社區積淹水災情，農地嚴...

不使用除草劑、毒鼠藥獲補助 台南歡迎農漁民來申請

台南市政府今天公布「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果。市長黃偉哲表示，110年水雉冬季調查台南達2252隻、...

企業家捐6千萬助弱勢學生 黃偉哲：期傳承愛心與善心

振翔紡織、永興呢羢公司董事長王波濤事業有成，捐贈台南市政府6000萬元，指定用於協助經濟弱勢家庭。社會局規畫「王波濤先生...

228連假空汙影響 台南環保局估午後好轉

台南市今天上午隨著太陽露臉，新營、善化、安南、台南3處空氣品質測站的AQI數據都陸續提升，由黃色轉為橘色提醒，環保局表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。