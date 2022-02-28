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台南麻豆低窪社區豪雨必淹 市府指獲補助投入改善
台南市麻豆區埤頭里周邊較低漥地區，幾乎年年因豪雨及颱風造成高經濟柚子園區淹水，強降雨甚至出現大面積社區積淹水災情，農地嚴重積水。市府水利局今天表示，市長黃偉哲爭取到「前瞻計劃」3500萬補助改善，預計今年4月完成規畫設計及上網招標，民國112年汛期前完工，「屆時可大大改善社區及高經濟產區積淹水沉痾」。
治水預算將用在改善麻豆區小埤社區淹水熱點，計畫新建小埤抽水站4cms及調節前池工程，提升麻豆小埤社區及高經濟產區之防洪成效。
黃偉哲表示，治水要讓人民有感，除優先保護人民不受淹水之苦，也要保護農民的經濟作物，不能讓農民努力的心血毀於大水。
小埤頭社區因社區及周邊地勢低漥，豪雨必淹水。水利局說，市長黃偉哲極為重視及關心後續治水防洪，豪雨發生當下即赴現場勘災，並責成水利局儘速辦理淹水改善。
水利局說，小埤社區積淹水問題，經評估周邊地勢及水文，將採用提升社區抽水能量工法，並分為短、長期計畫辦理，短期計畫增設預佈移動式抽水機組3台，且位於社區旁抽水機替換成2台0.5cms大型移動式抽水機組，讓小埤社區及周邊農地之整體抽排能力由2.4cms提升至3.7cms，加速內水退水時間，機組增佈及更新作業去年6月完成，8月豪雨及盧碧颱風期間發揮良好防洪成效；而為再延續辦理小埤社區防洪成效，爭取「前瞻計畫」治水預算，預計社區設4cms抽水站及1,300m2調節前池，增加排洪能量及蓄洪。
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