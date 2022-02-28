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企業家捐6千萬助弱勢學生 黃偉哲：期傳承愛心與善心

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
企業家王波濤事業有成，捐贈台南市政府6000萬元助弱勢學生，社會局將此款項規畫助學計畫。圖／台南市社會局提供
企業家王波濤事業有成，捐贈台南市政府6000萬元助弱勢學生，社會局將此款項規畫助學計畫。圖／台南市社會局提供

振翔紡織、永興呢羢公司董事長王波濤事業有成，捐贈台南市政府6000萬元，指定用於協助經濟弱勢家庭。社會局規畫「王波濤先生捐助臺南市中低收入戶學生獎助學金計畫」，針對南市列冊中低收入戶25歲以下讀高中職以上學生發放獎助學金至少6年，鼓勵弱勢學生積極向學、努力脫貧。

台南市長黃偉哲表示，王波濤出身寒苦家庭，在事業有成後不忘提攜後輩，熱心公益，不僅是成功企業家的最佳典範，也期許受到幫助的孩子能努力進取，向王波濤先生看齊，未來能貢獻己力，傳承這份愛心與善心，繼續幫助更多的人。

社會局長陳榮枝說，「王波濤先生捐助台南市中低收入戶學生獎助學金計畫」申請人須符合每一學年度兩學期學業成績平均達70分以上的在校生，且為避免資源重覆，需未領有當學年度台南市中等以上學校清寒優秀學生獎學金，或社會局脫貧計畫「展翅高飛」方案成績優異獎助學金，全市每年預計發放獎助學金1000萬元，全年最多可補助2000名，每名發放5000元。

此獎助學金申請期限自3月1日至3月31日止，近期各區公所會通知轄區內列冊中低收入戶25歲以下就讀高中職以上的在學生，收到通知的學生，若有意願申請可以109學年度的學業成績單並檢附相關證明文件於期限內向戶藉所在地的區公所提出。相關申請書表可至市政府社會局官網-表單下載專區-中低收入戶-「王波濤先生捐助臺南市中低收入戶學生獎助學金計畫申請書表」下載。

低收入戶 台南 臺南

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