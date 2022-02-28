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不使用除草劑、毒鼠藥獲補助 台南歡迎農漁民來申請

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫成果佳，市府宣布續辦。記者周宗禎／翻攝
台南瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫成果佳，市府宣布續辦。記者周宗禎／翻攝

台南市政府今天公布「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果。市長黃偉哲表示，110年水雉冬季調查台南達2252隻、黑面琵鷺也超過2700隻度冬，「顯示台南環境真的好」，今年將持續推廣生態給付方案，歡迎符合申請資格的農漁朋友一起加入友善環境行列。

台南市政府110年將保育物種水雉、草鴞棲息農地與七股、安南區陸上魚塭等納入給付對象。農業局長李建裕指出，生態給付方案共同要求為土地不使用除草劑、毒鼠藥等非友善環境管理方法，另依棲地與瀕危物種特性分別有不同維護方式和獎勵辦法；如陸上魚塭棲地維護給付條件為實施地區內領有養殖漁業登記證的魚塭業者，願意配合魚塭不使用除草劑、鳥網等非友善防治網，並於每年10月至翌年3月間至少維持20公分水位1個月供候鳥覓食，皆可申請加入。經查驗通過後每公頃可獲得1萬元補助。

南市去年共225人申請生態給付，分別為友善農地30公頃、陸上魚塭159公頃、水雉繁殖孵化1219隻，另新化區與官田區各有1社區成立巡守隊加入生態維護行列，核發獎勵金達187萬；主管機關林務局也廣納農漁民意見，111年度持續修正生態給付方案執行方式，如草鴞棲地新增猛禽類棲架獎勵金，保育猛禽之餘也可降低田間鳥、鼠害，讓保育與農漁業生產更加契合，期望建立生態永續安全農業。

農業局表示，除持續辦理生態給付方案宣導與友善農業講座，讓農漁朋友了解生產優質產品之餘也可兼顧生態環境，市長黃偉哲也指示市府團隊「一起設法提高產品附加價值，針對友善農業產品找尋新通路，帶領台南農業走向新藍海」，成為生活、生產、生態「三生一體」的永續城市。

台南瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫成果佳，市府宣布續辦。記者周宗禎／翻攝
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台南 水雉 黃偉哲

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