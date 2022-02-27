力挺烏克蘭 月津港燈節水岸投射藍黃國旗色

2022月津港燈節明落幕，台南市政府今晚起特別將燈節水岸設置大型水岸投影，將烏克蘭國旗藍黃主色投影於藝術燈區，象徵全力表達聲援之意。

俄羅斯入侵烏克蘭戰火持續延燒，各國關切後續發展。台南市長黃偉哲說，戰爭沒有贏家，任何國際衝突都應該回歸理性對話及外交協商解決，烏克蘭面對強勢入侵的團結勇敢令人尊敬，台南人透過最具代表性的月津港燈節傳達與烏克蘭同在訊息，希望戰爭早日止息，也表達祈願和平之意。