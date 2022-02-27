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力挺烏克蘭 月津港燈節水岸投射藍黃國旗色
2022月津港燈節明落幕，台南市政府今晚起特別將燈節水岸設置大型水岸投影，將烏克蘭國旗藍黃主色投影於藝術燈區，象徵全力表達聲援之意。
俄羅斯入侵烏克蘭戰火持續延燒，各國關切後續發展。台南市長黃偉哲說，戰爭沒有贏家，任何國際衝突都應該回歸理性對話及外交協商解決，烏克蘭面對強勢入侵的團結勇敢令人尊敬，台南人透過最具代表性的月津港燈節傳達與烏克蘭同在訊息，希望戰爭早日止息，也表達祈願和平之意。
文化局指出，2022月津港燈節明（28）日將落幕，市府今起分別於月津港親水公園公一水域浮台對向水岸及信義路自行車橋旁作品《19800s》透過大型戶外投影，呈現烏克蘭藍黃國旗意象，象徵對於其捍衛自由主權的支持與致意。
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