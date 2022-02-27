台南月津港燈節投影藍黃國旗色 聲援烏克蘭
俄羅斯對烏克蘭發起軍事行動，台南市政府今天晚間在鹽水月津港燈節設置大型水岸投影，將烏克蘭國旗藍黃主色投影於藝術燈區，象徵聲援烏克蘭捍衛自由與主權。
台南市政府晚間發布新聞稿指出，戰爭沒有贏家，任何國際衝突都應該回歸理性對話及外交協商解決，烏克蘭面對強勢入侵的團結勇敢令人尊敬，台南人透過最具代表性的月津港燈節，傳達與烏克蘭同在的訊息，希望戰爭早日止息。
台南市政府文化局表示，2022月津港燈節預定於明晚落幕，市府今晚起於月津港親水公園公一水域浮台對向水岸及作品「19800s」，透過大型戶外投影呈現烏克蘭國旗藍黃意象，象徵對烏克蘭捍衛自由主權的支持與致意，也表達祈願和平的寓意。
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