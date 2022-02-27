嘉義縣空氣品質變糟達紅色警戒 能見度差專家解惑

嘉義縣近日天氣晴朗，但冬春交際空汙問題也浮現檯面，朴子觀測站今上午PM2.5空氣質量指數最糟來到162達紅色嚴重汙染等級，縣府環保局表示，雲嘉南地區近日興東風，地處中央山脈背風面加上風速不強、少降雨，導致汙染空氣懸浮微粒沉降不易擴散。

環保局空氣噪音防制科長林春如說，若實時空氣質量指數（AQI）大於100達橙色燈號時，環保局會立即通知列管工廠，檢查氣體排放是否正常，降低固定汙染源；大型營建工地若有裸露地，也會請負責人覆蓋或加強灑水；移動汙染源如柴油車或二行程機車則會定時攔查。

大林慈濟醫院胸腔外科主任黃重傑建議，空汙嚴重時應盡量避免外出降低PM2.5的傷害，至於每天都要出門的上班族，則需配戴保護力較高的口罩，並透過定期健康檢查，建立第二道肺癌防線。

黃重傑說，若有呼吸不適，咳嗽或喉嚨痛等，應避免戶外活動，敏感性族群如孩童、老年人以及患有心臟、呼吸道及心血管疾病的病人，應減少體力消耗，有氣喘者可增加使用吸入劑的頻率。