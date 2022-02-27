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台南汙水下水道第二階段3000戶接管 明年底前完成

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南汙水下水道第二階段3000戶接管施工中，預計明年底前完成。圖／台南市政府水利局提供
台南汙水下水道第二階段3000戶接管施工中，預計明年底前完成。圖／台南市政府水利局提供

台南市汙水下水道接管工程啟動，原台南市區第二階段用戶接管後續工程今年1月開工，南市水利局表示，總接管戶數約3000戶，如施工順利，可望明年底前完工。

水利局表示，中西、安平、南區及部分北區為南市較早期執行汙水用戶接管區域，屬安平汙水系統，整體接管率約為83%，前期管線到達可順利接管部分均已完成，這次針對前期已完成區域，因民生管線障礙、後巷施作空間不足及私有土地等阻礙以致無法接管者，辦理第二階段用戶接管。

經初步調查，目前約有60餘棟建物(含透天、公寓及大廈)近2000住戶可辦理接管，水利局向營建署爭取2億元經費，尤以舊公寓大樓，住戶已辦理雨汙分流改管者可優先申請施工。水利局表示，第二階段用戶接管後續工程已於今年1月3日開工，藉由各種技術克服障礙協助民眾辦理接管，本工程總接管戶數約3000戶，預計明年底前完成。

水利局表示，若前述行政區完成第一階段用戶接管施工後，管線到達區域內尚未接管住戶，仍可依「臺南市政府水利局用戶申請接入汙水下水道系統作業須知」規定，向水利局提出申請，可免費規畫納管，並協助廢除化糞池及汙水處理設施。

水利局 台南

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