台南老街、美食商圈上午湧25萬遊客擠爆 市區旅宿幾乎全滿

今天是228連假第2天，台南市區美食商圈及山線、海線景點都爆人潮，較昨天為多，其中安平老街已幾乎到人擠人的情況。南市觀旅局表示，市區旅宿也幾乎都滿，上周才要訂房的都訂不到，要訂到郊區的旅館。

台南市區的安平老街、西門路藍晒圖、海安路、國華商圈今天都湧入人潮，中午過後人潮明顯增多，國華商圈與安平老街都出現人擠人的情況，特別是安平老街，更出現人多不易前進的狀況，知名的阿財牛肉湯下午兩點多了仍是大排人龍。

觀旅局表示，昨天是台南高鐵旁三井OUTLET正式營運的第一個假日，就吸引4萬人，加上228連假，帶動觀光效應。市長黃偉哲表示，疫情下觀光旅遊仍持續蓬勃發展活力十足，讓來台南投資業者非常有信心；他說，大家可以趕緊抓住春節活動尾聲，白天到各大戶外景點走春郊遊，晚上再到各大燈區賞花燈；衛福部3月將逐步調整放寬防疫措施，台南也會同步配合進行調整，遵守各項防疫指引，讓旅客玩得安心與開心。

台南市觀旅局統計，228連假第一天市區幾個主要美食街道商圈、古蹟周邊及安平、新化與鹽水老街熱門景點，湧現旅客朝聖大排長龍，約吸引逾15萬遊客。

今天一早，市區國華、海安、河樂、赤崁孔廟周邊幾個主要景點，遊客人數較昨日上午增加25％，遊客數預估25萬。全國最具特色的關子嶺泥漿溫泉，今日於嶺頂公園舉辦「山林市集活動」，親子泡泡Pa及特色攤位精采可期，一早有近6千旅客前往該區。海洋熱情的濱海景點如北門將軍、漁光島、觀夕平台及黃金海岸方舟主要景點早上也吸引近萬名旅客前往戲水觀浪健行漫步。山上水道博物館、十鼓仁糖文創園區、奇美博物館及虎頭埤風景區也一早有近5千人入園。

觀旅局長郭貞慧表示，上周五晚上住宿率就已經9成多房，今晚預計也會有一個很好很滿的住宿成績。明天是228連假最後一天，台南依然是晴朗舒適，白天可以到景區參加活動，晚上前往各地精心籌辦的燈會，包括2022馬沙溝漁觀食色地景藝術季、2022府城成功燈會、虎年神農街花燈展、月津港燈節、府城普濟燈會及龍崎光節空山祭等。