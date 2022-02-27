虎尾糖廠製糖期延10天 全國唯一運蔗五分車開到清明後

全國唯一仍用五分車載運甘蔗的雲林縣虎尾糖廠，受前幾日的連續降雨影響，製糖期將延長至4月10日，五分車也會同時行駛到清明節過後，呼籲用路人經過平交道時務必停看聽，留意行車安全。

虎尾糖廠110/111製糖期去年12月開工，甘蔗原料26.2萬公噸，可生產約2.36公噸本土二砂糖，今年也增製新糖品「三溫糖」，糖廠至今仍以五分車載運甘蔗原料，製糖期間可見其穿梭在虎尾、褒忠等鄉鎮與田間，民眾行經糖廠周圍還可聞到陣陣甜香。

虎尾糖廠經理兼廠長張西德指出，本季製糖期原本預定在3月底結束，不過受去年旱季影響，本季增加1萬公噸甘蔗產量，加上上周連日降雨，造成甘蔗田泥濘，難以下田採收，目前製糖期將會多延長10天左右。

張西德表示，這波降雨影響甘蔗品質略差，成本略升，但不影響蔗糖品質，製糖過程順利，未來天氣持續穩定，本季製糖期可望在清明節過後結束。