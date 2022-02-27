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嘉義縣山區櫻花盛開！ 太平地區車流綿延數公里

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義林區管理處阿里山工作站前及阿里山派出所旁唐實櫻接近滿開，近日天氣晴朗吸引許多遊客慕名而至。圖／嘉義林管處提供
嘉義林區管理處阿里山工作站前及阿里山派出所旁唐實櫻接近滿開，近日天氣晴朗吸引許多遊客慕名而至。圖／嘉義林管處提供

連假第二天，嘉義縣各大景點人潮湧現，阿里山國家森林遊樂區今天截至目前湧入超過5千人、梅山太平雲梯也湧入超過3千人；民宿業者表示，近日天氣晴朗加上疫情趨緩，散客比例逐漸提升，且適逢櫻花季預估到三月中訂房率都高。

阿里山國家森林遊樂區內山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻盛開，今天湧入約5356人次賞櫻遊客，嘉義林管處在台18線88.5至95K往塔塔加方向路肩畫小客車臨停格，並設10處臨時接駁車站，連假期間上午8點至下午6時供遊客免費接駁至園區。

梅山鄉太平雲梯昨天共4317人入園，今天天氣維持大晴天，大幅增加遊客出遊意願，今天下午兩點預估逾3千人次入園，太平社區產業合作社經理張世昌表示，遊客中心停車場近乎滿載，預估三天連假可吸引超過1萬2至5千人次。

太平村長嚴清雅用手機紀錄山區連假期間滿滿人潮，從太平村遠眺梅山36彎清晰可見車流已從第28彎起就嚴重回堵，車龍綿延數公里大小車輛在162甲線道上動彈不得。竹崎分局也呼籲用路人勿違規臨停，連假期間將加強取締違規。

交通部公路總局統計，今天截至下午2點，嘉義縣車多路段以台18線中埔路段20到25K順樁車流量最大，約為1萬2640輛，平均車速僅約每小時50公里，大多為上山賞櫻民眾。飯店業者、嘉義縣旅館商業同業公會理事長陳昆茂表示，阿里山地區從昨天起住訂房率就全滿。

阿里山3月10日櫻花季開跑，陳昆茂分析近日疫情趨緩，山區風和日麗，團客比例明顯增加，今年3月訂房率例假日超過9成、平日也有7成，相較去年同期略有成長，希望在媒體和縣府推波助瀾下能增加團客比例，帶動阿里山觀光經濟發展。

冬春交替之際，嘉義縣山區近日常出現雲海壯闊景緻，層巒疊嶂令人目不暇給。圖／民眾提供
冬春交替之際，嘉義縣山區近日常出現雲海壯闊景緻，層巒疊嶂令人目不暇給。圖／民眾提供
嘉義縣山區近日天氣晴朗，梅山鄉太平老街店家全都開門做生意，遊客熙來攘往。圖／太平村長嚴清雅提供
嘉義縣山區近日天氣晴朗，梅山鄉太平老街店家全都開門做生意，遊客熙來攘往。圖／太平村長嚴清雅提供

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