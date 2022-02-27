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遊客把握連假好天氣 北港朝天宮、草嶺人潮多的像過年
228連續假期第2天，雲林地區天氣晴朗，北港朝天宮今天的參拜人潮不減反增，廟前商圈也有不少逛街遊客，駐足採買伴手禮；另著名觀光景點古坑綠色隧道車流順暢，縣道149甲樟湖草嶺段則因剛開通，人潮增加，賞櫻人潮也比昨天還多，停車數超過達8成。
香火鼎盛的北港朝天宮人潮依舊，廟方說，今天參拜人流以散客居多，進香團約10多個，至目前為止湧入的香客超過5萬人，預估會持續到明天收假結束。
廟方表示，參拜人潮雖多，不過信眾都仍得配合防疫才可入廟，包括須配合全程戴口罩，「龍門進、虎門出」管制，落實實名制登記、量體溫、手部消毒等。
雲林縣警局交通隊指出，今天至目前為止各觀光景點車流順暢，未出現明顯壅塞情形，國道、快速道路部分今日無管制措施；因縣道149甲線已開通，有大批遊客前往草嶺賞櫻，警方加派人力疏導，請用路人勿違規停車，影響其他車輛通行。
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