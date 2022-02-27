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好天氣出遊潮 台南水道博物館及化石館人氣旺

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
麻豆總爺藝文中心吸引遊客搭帳棚野餐，闔家樂在其中。記者謝進盛／攝影
麻豆總爺藝文中心吸引遊客搭帳棚野餐，闔家樂在其中。記者謝進盛／攝影

一早持續好天氣，台南許多民眾紛紛外出旅遊，山區山上花園水道博物館及左鎮化石館中午前各吸引2500、1000名遊客，麻豆總爺藝文中心，更有不少闔家在大草皮野餐或搭帳棚。

日前低溫伴隨雨，讓人受不了，228連假連續好天氣，不少人把握機會踏青，山上花園水道博物館昨遊客達3500人，今中午前已有2500人，人數有機會再創新高。

左鎮化石園區連假也推出「愛與和平，堅若化石」活動，只要於園區內消費滿200元，就可憑發票與街頭藝人兌換愛心造型氣球，活動也吸引許多親子家庭入園，為使每位遊客都能完整認識化石形成，以及生命演化過程，除原有展示以，更融入3D電影、彩繪體驗、AR互動導覽遊戲，截至中午為止，已吸引超過千人入園。

麻豆總爺藝文中心昨一整天遊客逾3000人，今上午不少遊客湧入，停車場很快就爆滿，不乏全家出遊來野餐，還順勢搭起帳棚，小朋友開心全寫在臉上，民眾笑說，悶太久了，真的要把握難得好天氣。

台南地區今天好天氣，民眾紛紛外出旅遊，山上花園水道博物館遊客穿梭不歇。圖／台南市政府提供
台南地區今天好天氣，民眾紛紛外出旅遊，山上花園水道博物館遊客穿梭不歇。圖／台南市政府提供
左鎮化石館一早遊客湧入。圖／台南市政府提供
左鎮化石館一早遊客湧入。圖／台南市政府提供

化石

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