好天氣出遊潮 台南水道博物館及化石館人氣旺

一早持續好天氣，台南許多民眾紛紛外出旅遊，山區山上花園水道博物館及左鎮化石館中午前各吸引2500、1000名遊客，麻豆總爺藝文中心，更有不少闔家在大草皮野餐或搭帳棚。

日前低溫伴隨雨，讓人受不了，228連假連續好天氣，不少人把握機會踏青，山上花園水道博物館昨遊客達3500人，今中午前已有2500人，人數有機會再創新高。

左鎮化石園區連假也推出「愛與和平，堅若化石」活動，只要於園區內消費滿200元，就可憑發票與街頭藝人兌換愛心造型氣球，活動也吸引許多親子家庭入園，為使每位遊客都能完整認識化石形成，以及生命演化過程，除原有展示以，更融入3D電影、彩繪體驗、AR互動導覽遊戲，截至中午為止，已吸引超過千人入園。