虎尾惠來靜楓生命園區擴建禮廳、停車場 年底可完工

雲林縣虎尾鎮公所分階段升級惠來示範公墓設施，除上月啟用新建的納骨塔外掛式電梯及日式造景、小型休憩區等設施，並更名為惠來靜楓生命園區，今年再投入3000萬元規畫擴建中小型禮廳、增設加蓋停車場，預計年底完工，解決禮廳、小靈堂及停車空間不足等問題。

公所指出，園區內既有停車場過去常做告別式臨時場地，因民眾反映影響觀瞻及有噪音問題，去年投入約1300萬元改造為小型休息區，另使用達30年的納骨塔主建築因沒有無障礙空間，也興建1座外掛式電梯通往各樓層。

殯葬所所長陳瑞宗說，園區內的永安、永懷、永樂等3間禮廳，原本都是提供告別式使用，但因內部空間有限，停靈、停柩空間不足，僅有永安廳如常運用，永懷廳及永樂廳則以布幕格出32個臨時小靈堂，加上18間固定式小靈堂，至多只有50個空間可用。

鎮長丁學忠表示，為改善禮廳、小靈堂不夠的問題，公所自籌3000萬元，預定在火化場後方空地擴建10間中小型禮廳，包括新建1座新式廁所，並增設2座加蓋停車場，可提供200席汽車格，年底前完工，提供更舒適便民的設施。

陳瑞宗說，中小型禮廳完成後，永樂廳的臨時小靈堂會撤除，設置約75格抽屜式大體冰櫃，擴大停靈、停柩量能，永懷廳即可恢復禮廳使用，另戶外搭棚區則改為拜飯區。