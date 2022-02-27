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虎尾惠來靜楓生命園區擴建禮廳、停車場 年底可完工

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區設施陸續改建，呈現現代化禮儀及追思場地。圖／虎尾鎮公所提供
雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區設施陸續改建，呈現現代化禮儀及追思場地。圖／虎尾鎮公所提供

雲林縣虎尾鎮公所分階段升級惠來示範公墓設施，除上月啟用新建的納骨塔外掛式電梯及日式造景、小型休憩區等設施，並更名為惠來靜楓生命園區，今年再投入3000萬元規畫擴建中小型禮廳、增設加蓋停車場，預計年底完工，解決禮廳、小靈堂及停車空間不足等問題。

公所指出，園區內既有停車場過去常做告別式臨時場地，因民眾反映影響觀瞻及有噪音問題，去年投入約1300萬元改造為小型休息區，另使用達30年的納骨塔主建築因沒有無障礙空間，也興建1座外掛式電梯通往各樓層。

殯葬所所長陳瑞宗說，園區內的永安、永懷、永樂等3間禮廳，原本都是提供告別式使用，但因內部空間有限，停靈、停柩空間不足，僅有永安廳如常運用，永懷廳及永樂廳則以布幕格出32個臨時小靈堂，加上18間固定式小靈堂，至多只有50個空間可用。

鎮長丁學忠表示，為改善禮廳、小靈堂不夠的問題，公所自籌3000萬元，預定在火化場後方空地擴建10間中小型禮廳，包括新建1座新式廁所，並增設2座加蓋停車場，可提供200席汽車格，年底前完工，提供更舒適便民的設施。

陳瑞宗說，中小型禮廳完成後，永樂廳的臨時小靈堂會撤除，設置約75格抽屜式大體冰櫃，擴大停靈、停柩量能，永懷廳即可恢復禮廳使用，另戶外搭棚區則改為拜飯區。

陳瑞宗指出，目前園區內約有30至40席汽車停車格，加蓋停車場完工以前會持續實施管制，以靈車等主要送葬車隊，或公務憑證停放為主，家屬或追思民眾可停在園區外的臨停空間。

雲林縣虎尾鎮惠來示範公墓今年更名惠來靜楓生命園區，鎮公所也分階段升級設施，提供更舒適便民空間。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮惠來示範公墓今年更名惠來靜楓生命園區，鎮公所也分階段升級設施，提供更舒適便民空間。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區內的納骨塔主建築沒有無障礙空間，鎮公所興建1座外掛式電梯，方便民眾搭乘通往各樓層。圖／虎尾鎮公所提供
雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區內的納骨塔主建築沒有無障礙空間，鎮公所興建1座外掛式電梯，方便民眾搭乘通往各樓層。圖／虎尾鎮公所提供
雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區進場後有一處剛完工的木造小型休息區。圖／虎尾鎮公所提供
雲林縣虎尾鎮惠來靜楓生命園區進場後有一處剛完工的木造小型休息區。圖／虎尾鎮公所提供
雲林縣虎尾鎮公所加強惠來靜楓生命園區內照明設備，搭配剛完工的日式造景，園區白天、夜間的風貌已和過去不同。圖／虎尾鎮公所提供
雲林縣虎尾鎮公所加強惠來靜楓生命園區內照明設備，搭配剛完工的日式造景，園區白天、夜間的風貌已和過去不同。圖／虎尾鎮公所提供

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