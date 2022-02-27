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虎尾惠來靜楓生命園區擴建禮廳、停車場 年底可完工
雲林縣虎尾鎮公所分階段升級惠來示範公墓設施，除上月啟用新建的納骨塔外掛式電梯及日式造景、小型休憩區等設施，並更名為惠來靜楓生命園區，今年再投入3000萬元規畫擴建中小型禮廳、增設加蓋停車場，預計年底完工，解決禮廳、小靈堂及停車空間不足等問題。
公所指出，園區內既有停車場過去常做告別式臨時場地，因民眾反映影響觀瞻及有噪音問題，去年投入約1300萬元改造為小型休息區，另使用達30年的納骨塔主建築因沒有無障礙空間，也興建1座外掛式電梯通往各樓層。
殯葬所所長陳瑞宗說，園區內的永安、永懷、永樂等3間禮廳，原本都是提供告別式使用，但因內部空間有限，停靈、停柩空間不足，僅有永安廳如常運用，永懷廳及永樂廳則以布幕格出32個臨時小靈堂，加上18間固定式小靈堂，至多只有50個空間可用。
鎮長丁學忠表示，為改善禮廳、小靈堂不夠的問題，公所自籌3000萬元，預定在火化場後方空地擴建10間中小型禮廳，包括新建1座新式廁所，並增設2座加蓋停車場，可提供200席汽車格，年底前完工，提供更舒適便民的設施。
陳瑞宗說，中小型禮廳完成後，永樂廳的臨時小靈堂會撤除，設置約75格抽屜式大體冰櫃，擴大停靈、停柩量能，永懷廳即可恢復禮廳使用，另戶外搭棚區則改為拜飯區。
陳瑞宗指出，目前園區內約有30至40席汽車停車格，加蓋停車場完工以前會持續實施管制，以靈車等主要送葬車隊，或公務憑證停放為主，家屬或追思民眾可停在園區外的臨停空間。
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