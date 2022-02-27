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世家傳承40歲道長走完36階刀梯 晉陞安平道壇掌門人

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
道教「登梯閱籙陞職大典」今在台南市安平開台天宮前廣場舉行，道長王浤儒赤腳登36階刀梯。記者鄭惠仁／攝影
道教「登梯閱籙陞職大典」今在台南市安平開台天宮前廣場舉行，道長王浤儒赤腳登36階刀梯。記者鄭惠仁／攝影

難得一見的道教「登梯閱籙陞職大典」今在台南市安平開台天宮前廣場舉行，道長王浤儒赤腳登36階刀梯，晉陞「安平道壇」第三代掌門人，他拜祖天師、擲筊，並拜謝七師，取得神人同證，吸引上千民眾觀看及見證。

安平開台天后宮表示，台南是道教文化傳承的重鎮，「登刀梯」為道教神職人員奏陞道職的傳統儀式，此儀式僅見於台南及高屏地區，往數十年才會舉辦一次。

安平道壇立壇百年，現傳承至第三代王浤儒，行道歷練20餘年，此次登梯大典已時隔40年，前一位登梯的道長為王德和，為王浤儒的父親，此次大典也見證道長世家的傳承歷史。

道教中崇信「臨高者，通天而達地」，此次登梯遵循道教傳統，取檳榔樹樹幹搭製成近4層樓的垂直高梯，每階橫架鋒利刀片共36階，晉陞道長必須赤腳攀登刀梯，崇敬上蒼遙拜祖天師、擲筊，並拜謝七師，取得神人同證。

登刀梯儀式，有市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、文化局長葉澤山、安平區長蕭泰華、中西區區長汪慶龍、立委林俊憲、市議員盧崑福、蔡淑惠、周麗津、許至椿、李啟維、林美燕及前市議員莊玉珠、市議員參選人林依婷等人到場為儀式剪彩。

40歲王浤儒於2011年升任道長，這次要晉陞「安平道壇」第3代掌門人，從第2代掌門人的父親王德和接棒。攀登前進行傳統道教儀式，召請官將神靈，以神祕的力量護衛道長通過考驗。這次登刀梯，先由先鋒官王宸緯先登上刀梯，王浤儒再一步步登上，登到最頂端後散發紅包、符令，擲筊後再步下刀梯，並把每把刀上的符令取下，完成下刀梯後穿上道長服飾，完成「登梯閱籙陞職大典」。

道教「登梯閱籙陞職大典」今在台南市安平開台天宮前廣場舉行，刀梯共36階。記者鄭惠仁／攝影
道教「登梯閱籙陞職大典」今在台南市安平開台天宮前廣場舉行，刀梯共36階。記者鄭惠仁／攝影
道教「登梯閱籙陞職大典」今在台南市安平開台天宮前廣場舉行，道長王浤儒赤腳登刀梯。記者鄭惠仁／攝影
道教「登梯閱籙陞職大典」今在台南市安平開台天宮前廣場舉行，道長王浤儒赤腳登刀梯。記者鄭惠仁／攝影

台南 文化局

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