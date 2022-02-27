世家傳承40歲道長走完36階刀梯 晉陞安平道壇掌門人

難得一見的道教「登梯閱籙陞職大典」今在台南市安平開台天宮前廣場舉行，道長王浤儒赤腳登36階刀梯，晉陞「安平道壇」第三代掌門人，他拜祖天師、擲筊，並拜謝七師，取得神人同證，吸引上千民眾觀看及見證。

安平開台天后宮表示，台南是道教文化傳承的重鎮，「登刀梯」為道教神職人員奏陞道職的傳統儀式，此儀式僅見於台南及高屏地區，往數十年才會舉辦一次。

安平道壇立壇百年，現傳承至第三代王浤儒，行道歷練20餘年，此次登梯大典已時隔40年，前一位登梯的道長為王德和，為王浤儒的父親，此次大典也見證道長世家的傳承歷史。

道教中崇信「臨高者，通天而達地」，此次登梯遵循道教傳統，取檳榔樹樹幹搭製成近4層樓的垂直高梯，每階橫架鋒利刀片共36階，晉陞道長必須赤腳攀登刀梯，崇敬上蒼遙拜祖天師、擲筊，並拜謝七師，取得神人同證。

登刀梯儀式，有市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、文化局長葉澤山、安平區長蕭泰華、中西區區長汪慶龍、立委林俊憲、市議員盧崑福、蔡淑惠、周麗津、許至椿、李啟維、林美燕及前市議員莊玉珠、市議員參選人林依婷等人到場為儀式剪彩。