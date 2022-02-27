台南打卡送國際蘭展門票2天就送完 還有加碼送

停辦2年的台灣國際蘭展將在3月26日登場，觀光旅遊局在228連假推出「搶先打卡送門票」活動，藉由與蘭展活動意象拍照打卡送票活動為2022國際蘭展暖身。市長黃偉哲說，1100張門票原預計1周送完，但反應出奇熱烈，25日推出後僅2天就送完。

台南市政府推出「2022台灣國際蘭展搶先打卡送門票」活動，觀旅局表示，11處旅服中心在25日就已兌換完5處、26下午未送完的也全部兌換完畢。

觀光旅遊局表示，台灣國際蘭展是台南的年度盛事，除了可以賞蘭花，還可以散步遊玩周邊的後壁菁寮老街（無米樂、俗女村）、烏樹林休閒園區、白河關子嶺泥漿溫泉及東山咖啡公路等景點，而主辦單位台灣蘭花產銷發展協會也推出228前購票的買一送一早鳥優惠，歡迎全國遊客上網火速訂票。

觀光旅遊局長郭貞慧貼心預告，歡迎想參觀國際蘭展的朋友近期多多關注台南旅遊臉書FB粉絲團最新動態，觀旅局正在規畫加碼100張蘭展門票的網路抽獎活動，讓大家在白色情人節有小禮物。

郭貞慧提醒遊客，台南購物節活動將在3月12日舉辦輕豪宅抽獎，請民眾快把握228連假到台南旅遊消費登錄發票準備抽大獎，台南228連假活動有鹽水月津港燈節、龍崎燈節─空山季、普濟殿燈會、將軍區李聖宮周邊的「2022漁觀食色地景藝術季」、六甲恒安宮媽祖廟等燈會，永華市政中心西拉雅廣場的「愛在台南浪漫燈海」活動將展至3月27日，於假日期間也增加文創市集與街頭藝人表演等周邊活動。