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超乎預期！ 台灣國際蘭展打卡送票2天1100張已送完
台灣國際蘭展暌違2年3月26日至4月5日將再度於台南後壁蘭花生技園區登場，台南市府觀光旅遊局228連假期間推出「搶先打卡送門票」活動暖身，活動搶手超乎預期，安排的11處旅服中心共1100張門票2天已全部送完，將加碼100張門票網路抽獎活動。
台南市府觀光旅遊局說，「2022臺灣國際蘭展搶先打卡送門票」活動，原預計自25日至3月3日，11處旅服中心25日當天就已兌換完5處，昨下午5點全數1100張已全部兌換完畢。
觀旅局長郭貞慧說，國際蘭展是台南年度盛事，除可觀賞蘭花，還可以散步遊玩周邊的後壁菁寮老街(無米樂、俗女村)、烏樹林休閒園區、白河關子嶺泥漿溫泉及東山咖啡公路等景點，而主辦單位(社團法人台灣蘭花產銷發展協會)目前也推出228前購票的買一送一早鳥優惠，歡迎全國遊客上網訂票。
她說，為感謝遊客熱情參與打卡送門票活動，觀旅局將加碼100張蘭展門票網路抽獎活動，請外界近期多多關注「台南旅遊臉書FB粉絲團」最新動態。
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